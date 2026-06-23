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Роналду стал первым в мире футболистом, забившим гол на шести чемпионатах мира

21:20 197

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду забил первый гол на чемпионате мира по футболу 2026 года. Футболист отличился на 6-й минуте матча второго тура группового этапа против сборной Узбекистана, прервав свою десятиматчевую безголевую серию на крупных турнирах и став первым в истории спортсменом, забившим голы на шести чемпионатах мира.

Для португальца ЧМ-2026 стал шестым в карьере, как и для аргентинского нападающего Лионеля Месси. 

В первом туре ЧМ-2026 сборная Португалии сыграла вничью с командой ДР Конго (1:1). Роналду провел на поле 90 минут.

Сборная Португалии попала в группу «K», где в решающем матче группового этапа 28 июня встретится с Колумбией.

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.

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