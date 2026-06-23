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Кямаледдин Гейдаров встретился с командами МЧС, успешно выступившими на III Всемирных корпоративных играх

21:26 81

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров встретился 23 июня с мужской волейбольной командой министерства, показавшей высокие результаты на III Всемирных корпоративных играх в Касабланке (Марокко), а также с мужской баскетбольной командой МЧС, выступавшей на соревнованиях по баскетболу 3x3, и членами команды по настольному теннису.

По сообщению пресс-службы МЧС, Кямаледдин Гейдаров поздравил членов команд министерства, показавших высокие результаты на III Всемирных корпоративных играх, пожелал им новых достижений на будущих соревнованиях.

Напомнив, что внимание и забота, уделяемые спорту в Азербайджане, являются одним из основных направлений политики, определенной общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, министр Гейдаров отметил, что в результате политики, проводимой президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, достигнуты большие успехи во многих видах спорта. Указав, что сегодня Азербайджан знают в мире как спортивную страну, министр Гейдаров рассказал о значении достижений нашей страны в сфере спорта. В этом контексте глава ведомства отметил, что спортсмены-сотрудники МЧС также постоянно показывают высокие результаты на различных международных соревнованиях и турнирах, достойно представляя Азербайджан, пожелал им успехов в будущих состязаниях.

На III Всемирных корпоративных играх, где выступили около 1500 спортсменов из 180 команд по различным видам спорта, мужская волейбольная команда Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также мужская баскетбольная команда МЧС, выступавшая на соревнованиях по баскетболу 3x3, завоевали золотые медали. На соревнованиях по настольному теннису сотрудник МЧС был удостоен бронзовой медали.

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