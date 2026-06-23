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О чем договорились Иран и США на переговорах
Новость дня
О чем договорились Иран и США на переговорах

Трамп: «Иран ошибается...»

21:54 921

Соединенные Штаты не будут продолжать переговоры с Ираном, если эта страна не допустит на свою территорию инспекторов МАГАТЭ, заявил президент США Дональд Трамп.

«Они ошибаются... А если окажется, что они правы, то я немедленно выйду из переговоров», — сказал Трамп журналистам в Вашингтоне, отвечая на просьбу прокомментировать заявления иранской стороны о том, что Тегеран не ожидает визитов инспекторов МАГАТЭ.

Президент США заявил, что ранее Вашингтон получал заверения от Тегерана в том, что такие инспекции состоятся. По его словам, эксперты МАГАТЭ выполнят свою работу «в нужное время».

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