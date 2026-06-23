Аномальная жара в Европе: во Франции более 40 погибших

В Бордо трое пожилых людей в возрасте от 80 до 95 лет скончались из-за осложнений, вызванных жарой, сообщила представитель местной администрации каналу France 24.

В Карпентре на юго-востоке Франции два ребенка в возрасте 2 и 4 лет потеряли сознание после того, как мать оставила их в машине у дома. Спасти их не удалось, сообщает агентство со ссылкой на прокурора.

На фоне аномальной жары во Франции погибли более 40 человек, включая двух детей, передает Reuters.

Кроме того, в водоемах за последнюю неделю утонули 40 человек, сообщил во вторник премьер страны Себастьен Лекорню: «Печальное бедствие. Согласно последним данным, которые мы получили, с 18 июня утонули 40 человек». Он отметил, что жертвы в основном молодые люди.

Кроме того, аномально жаркая погода повлияла на работу музейных и культурных объектов. Так, Лувр объявил, что будет до конца недели закрываться раньше обычного — в 16:00. Оператор Эйфелевой башни также сообщил, что во вторник она закроется для туристов в 16:00 из-за сложных погодных условий. На фоне жары депутатам Национального собрания Франции разрешили приходить на заседания без пиджаков и галстуков. Власти 10-го округа Парижа в свою очередь объявили, что предлагают бесплатные киносеансы в залах с кондиционером, главным образом пожилым людям старше 65 лет и лицам моложе 25 лет.

Аномально высокая температура стоит во Франции неделю. На фоне жары отменены десятки поездов, приостановили занятия в школах. 23 июня красный уровень погодной опасности ввели в 54 департаментах, сообщает пресс-служба агентства гражданской безопасности в X. В некоторых районах температура воздуха поднялась выше 40 градусов. Как пишет газета Le Parisien, ночь 22 июня стала самой жаркой во Франции с 1945 года.

Агентство передает, что волна жары также прошла по Италии, Греции, Бельгии и Великобритании. По данным британского Метеорологического бюро, четырехдневная жара может поднять температуру воздуха в некоторых местах выше 39 градусов тепла, побив июньский рекорд в плюс 35,6 градуса, который держался с 1976 года.