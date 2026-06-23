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О чем договорились Иран и США на переговорах
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О чем договорились Иран и США на переговорах

Трамп вручит Кубок мира победителю ЧМ-2026

22:34 315

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что кубок победителю чемпионата мира-2026 он будет вручать совместно с президентом США Дональдом Трампом.

«Мы будем вместе с Трампом наслаждаться финалом чемпионата мира по футболу и вместе вручать трофей победителю», — приводит слова Инфантино Fox News.

Чемпионат мира-2026 принимают США, Канада и Мексика. Мундиаль стартовал 11 июня и продлится до 19 июля. В чемпионате мира впервые в истории принимают участие 48 команд. Действующим победителем ЧМ является сборная Аргентины.

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