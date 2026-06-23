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Крупнейшее в истории США мошенничество: преступника задержали в Турции

22:53 401

Ибрагим Халдун Хильми, фигурирующий в одном из крупнейших в истории США дел о мошенничестве в сфере здравоохранения, был задержан в Турции и экстрадирован в Соединенные Штаты. Об этом сообщил директор ФБР Кэш Пател, передают турецкие СМИ.

Пател отметил, что Хильми, обвиняемый в организации мошеннической схемы на 3,7 миллиарда долларов, находился в розыске с мая 2025 года. Операция была проведена совместно офисом ФБР в Майами, Министерством юстиции США в сотрудничестве с правоохранительными органами Турции.

Пател в своем сообщении в социальных сетях заявил, что Ибрагим Халдун Хильми обвиняется в рамках одного из крупнейших дел о мошенничестве в Medicare. Он заявил, что Хильми скоро предстанет перед судьей в Майами.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс также сделал заявление, отметив, что имя Ибрагима Халдуна Хильми фигурирует в одном из крупнейших расследований мошенничества: «Этот мошенник сбежал в Турцию в мае 2025 года, но американские власти вернули его в Майами. Он предстанет перед правосудием за свои преступления против американского народа». Вэнс добавил: «Если вы крадете у американского народа, для вас не будет безопасной гавани нигде в мире».

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