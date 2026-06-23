Эрдоган странам Европы: Больше ответственности...

«Укрепление европейского столпа альянса и его потенциала сдерживания является нашим общим приоритетом в рамках саммита НАТО, который состоится в Анкаре. Мы считаем важным укрепление трансатлантических связей, и чтобы европейские союзники взяли на себя больше ответственности (в рамках альянса)», - сказал президент Турции по итогам переговоров в Анкаре со своим польским коллегой Каролем Навроцким.

В саммите НАТО, который пройдет в Анкаре в следующем месяце, примут участие лидеры 32 входящих в него стран, а также руководители ряда государств, не являющихся членами альянса. В целом ожидается участие порядка 6 тыс. человек. Турция ранее принимала саммит НАТО в Стамбуле в 2004 году.