Роналду ответил голами Месси, Мбаппе и Холанду

Криштиану Роналду прервал голевую засуху на крупных турнирах, забив два мяча Узбекистану. Португалия со счетом 5:0 разгромила единственного представителя постсоветского пространства в матче 2-го тура группы «K» на ЧМ-2026.

Криштиану Роналду забил первый мяч на 6-й минуте, став единственным футболистом, который поражал ворота на шести чемпионатах мира.

На 17-й минуте Нуно Мендеш со штрафного отправил мяч в сетку. Роналду, не отставая от Месси, Мбаппе и Холанда, сделал дубль. На 39-й минуте Криштиану вывели к воротам, и он без особых проблем поразил ворота Абдувохида Нематова.

На 60-й минуте счет стал 4:0. Мяч от защитника Абдукодира Хусанова летел в ворота, и голкипер Нематов не смог предотвратить автогол.

Ну а последний мяч в этой игре на 87-й минуте забил Рафаэль Леао.