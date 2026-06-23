Вашингтон пошел на уступки сборной Ирана

Власти Соединенных Штатов ослабили логистические ограничения для сборной Ирана на чемпионате мира.

Ранее команде разрешалось прибывать в США строго за сутки до игр. Теперь футболистам позволили отправляться в путь за два дня до матча.

Вашингтон пошел на уступки после жалоб иранской стороны в ФИФА на дискриминацию и нехватку времени на восстановление. Иранская сторона неоднократно заявляла, что необходимость летать на игры из Мексики всего за 24 часа ставит команду в неравные условия по сравнению с другими участниками турнира. Дополнительное время позволит тренерскому штабу полноценно подготовиться к важнейшей встрече, решающей вопрос выхода команды в плей-офф.

Смягчение позиции произошло на фоне дипломатических переговоров, в Белом доме заявили о желании сфокусироваться на спорте. Свой заключительный матч на групповом этапе Иран проведет против Египта в Сиэтле в пятницу, 26 июня.