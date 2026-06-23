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Трамп призвал Зеленского быть «смелее» в отношении России

23 июня 2026, 23:46 1019

Президент США Дональд Трамп в частном порядке призвал украинского лидера Владимира Зеленского действовать «более смело» в отношении России. Об этом пишет Kyiv Independent со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

По его утверждению, Трамп заявил, что на самом деле «не верит в то, что (президент РФ Владимир) Путин станет что-либо делать без давления».

Американские чиновники напрямую не подтвердили, что Трамп поддерживает украинские дальнобойные удары по России, но отметили, что президент США «верит в мир через силу».

По данным источника «РБК-Украина», Трамп считает, что именно военное давление Украины приводит Россию к тому, чтобы «реальная дипломатия» стала вообще возможна.

По словам двух источников Financial Times, во время последнего обсуждения на саммите G7, прошедшего в середине июня, Трамп был «чрезвычайно впечатлен и воодушевлен» украинской кампанией дальнобойных ударов по целям в глубине России. Он сказал Зеленскому, что его впечатлили последние успехи ВСУ. На том же саммите Трамп также согласился на усиление санкций против российского энергетического сектора, пишет FT.

В беседе с изданием неназванные украинские чиновники отметили, что видят признаки того, что Трамп становится более благосклонным к усилению поддержки Киева. При этом они по-прежнему скептически относятся к тому, сдержит ли президент США свое слово, напоминая, что он и раньше давал обещания, которых не сдержал.

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