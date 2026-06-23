Трамп призвал Зеленского быть «смелее» в отношении России

По его утверждению, Трамп заявил, что на самом деле «не верит в то, что (президент РФ Владимир) Путин станет что-либо делать без давления».

Президент США Дональд Трамп в частном порядке призвал украинского лидера Владимира Зеленского действовать «более смело» в отношении России. Об этом пишет Kyiv Independent со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

Американские чиновники напрямую не подтвердили, что Трамп поддерживает украинские дальнобойные удары по России, но отметили, что президент США «верит в мир через силу».

По данным источника «РБК-Украина», Трамп считает, что именно военное давление Украины приводит Россию к тому, чтобы «реальная дипломатия» стала вообще возможна.

По словам двух источников Financial Times, во время последнего обсуждения на саммите G7, прошедшего в середине июня, Трамп был «чрезвычайно впечатлен и воодушевлен» украинской кампанией дальнобойных ударов по целям в глубине России. Он сказал Зеленскому, что его впечатлили последние успехи ВСУ. На том же саммите Трамп также согласился на усиление санкций против российского энергетического сектора, пишет FT.

В беседе с изданием неназванные украинские чиновники отметили, что видят признаки того, что Трамп становится более благосклонным к усилению поддержки Киева. При этом они по-прежнему скептически относятся к тому, сдержит ли президент США свое слово, напоминая, что он и раньше давал обещания, которых не сдержал.