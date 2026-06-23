Впервые за девять лет: групповая смертная казнь в Иордании

В Иордании казнили через повешение шестеро мужчин, это первый аналогичный случай с 2017 года, пишет The Insider со ссылкой на Human Rights Watch.

Все шестеро были осуждены Судом государственной безопасности Иордании, в который входят гражданские и военные судьи. Три приговора связаны с терроризмом, три — с незаконным оборотом наркотиков.

В декабре 2014 года Иордания восстановила смертную казнь после восьмилетнего неофициального моратория, казнив 11 человек, осужденных за убийство. В марте 2017 года были казнены 15 мужчин, 10 из которых были осуждены Судом государственной безопасности по обвинениям, связанным с терроризмом.