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Впервые за девять лет: групповая смертная казнь в Иордании

23 июня 2026, 23:55 548

В Иордании казнили через повешение шестеро мужчин, это первый аналогичный случай с 2017 года, пишет The Insider со ссылкой на Human Rights Watch.

Все шестеро были осуждены Судом государственной безопасности Иордании, в который входят гражданские и военные судьи. Три приговора связаны с терроризмом, три — с незаконным оборотом наркотиков.

В декабре 2014 года Иордания восстановила смертную казнь после восьмилетнего неофициального моратория, казнив 11 человек, осужденных за убийство. В марте 2017 года были казнены 15 мужчин, 10 из которых были осуждены Судом государственной безопасности по обвинениям, связанным с терроризмом.

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