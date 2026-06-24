USD 1.7000
EUR 1.9414
RUB 2.2998
Подписаться на уведомления
О чем договорились Иран и США на переговорах
Новость дня
О чем договорились Иран и США на переговорах

Будущее помощи Ирану в руках Тегерана

заявил госсекретарь США
00:10 253

Выделение средств на восстановление Ирана будет зависеть от решения вопросов безопасности, американское государственное финансирование в процессе этих вложений капитала не предусматривается, заявил по прибытии в Абу-Даби (ОАЭ) в рамках ближневосточного турне госсекретарь США Марко Рубио.

«Это далеко в будущем. Это часть обсуждения того, что может произойти, если Иран, его руководство примет решение о том, что они хотят быть страной, а не революционным движением, которое занимается экспортом террора», — сказал Рубио в беседе с журналистами, комментируя перспективы участия арабских стран Ближнего Востока в создании инвестиционного фонда в интересах Тегерана.

«Я говорю, что, если иранские власти сделают этот выбор, будут благоприятные возможности. И эти благоприятные возможности могут включать инвестиции. Так же как другие страны региона получали пользу от инвестиций, прямых иностранных инвестиций», — отметил Рубио

Госсекретарь США также заявил, что Белый дом исходит из того, что взимание сборов за проход судов через Ормузский пролив любым государством будет незаконным: «Это международный морской путь. Ни одна страна не имеет права взимать плату или сборы за проход по международному морскому пути. Таковы нормы международного права».

«Это верно в отношении любых международных морских путей, и мы ожидаем, что здесь будет так же, — подчеркнул Рубио, говоря о возможности сбора Ираном платы за проход судов через Ормузский пролив. — Не думаю, что нам нужно убеждать кого-то здесь в этом. Я думаю, все страны региона согласны с нами».

Трамп призвал Зеленского быть «смелее» в отношении России
Трамп призвал Зеленского быть «смелее» в отношении России
23 июня 2026, 23:46 1023
Брюссельская свадьба без азербайджанского жениха
Брюссельская свадьба без азербайджанского жениха Дипломатический нонсенс от Европы
23 июня 2026, 19:15 4896
Роналду ответил голами Месси, Мбаппе и Холанду
Роналду ответил голами Месси, Мбаппе и Холанду Португалия крупно обыграла Узбекистан; видео
23 июня 2026, 23:04 1453
Крупнейшее в истории США мошенничество: преступника задержали в Турции
Крупнейшее в истории США мошенничество: преступника задержали в Турции
23 июня 2026, 22:53 1759
Лидеру дашнаков предъявили обвинение
Лидеру дашнаков предъявили обвинение обновлено 22:14
23 июня 2026, 22:14 2751
Что принесет Азербайджану визит влиятельного катарца?
Что принесет Азербайджану визит влиятельного катарца?
23 июня 2026, 20:49 2575
«На базе стамбульских договоренностей»: Москва готова к переговорам с Киевом
«На базе стамбульских договоренностей»: Москва готова к переговорам с Киевом новость дополнена
23 июня 2026, 19:05 3855
Пляжный сезон открыл главную пробку Абшерона
Пляжный сезон открыл главную пробку Абшерона Наши проблемы
23 июня 2026, 17:37 4409
Вашингтон объявил о победе. Израиль в ярости. А Иран потирает руки…
Вашингтон объявил о победе. Израиль в ярости. А Иран потирает руки… Дэвид Саттер комментирует для haqqin.az; все еще актуально
23 июня 2026, 10:54 3915
Путин об «огромном потоке» украинских дронов и попытке Киева «раскачать общество» в России
Путин об «огромном потоке» украинских дронов и попытке Киева «раскачать общество» в России
23 июня 2026, 18:40 3407
Армения рассказала, когда рассчитывает на открытие границы с Азербайджаном
Армения рассказала, когда рассчитывает на открытие границы с Азербайджаном
23 июня 2026, 18:19 3314

ЭТО ВАЖНО

Трамп призвал Зеленского быть «смелее» в отношении России
Трамп призвал Зеленского быть «смелее» в отношении России
23 июня 2026, 23:46 1023
Брюссельская свадьба без азербайджанского жениха
Брюссельская свадьба без азербайджанского жениха Дипломатический нонсенс от Европы
23 июня 2026, 19:15 4896
Роналду ответил голами Месси, Мбаппе и Холанду
Роналду ответил голами Месси, Мбаппе и Холанду Португалия крупно обыграла Узбекистан; видео
23 июня 2026, 23:04 1453
Крупнейшее в истории США мошенничество: преступника задержали в Турции
Крупнейшее в истории США мошенничество: преступника задержали в Турции
23 июня 2026, 22:53 1759
Лидеру дашнаков предъявили обвинение
Лидеру дашнаков предъявили обвинение обновлено 22:14
23 июня 2026, 22:14 2751
Что принесет Азербайджану визит влиятельного катарца?
Что принесет Азербайджану визит влиятельного катарца?
23 июня 2026, 20:49 2575
«На базе стамбульских договоренностей»: Москва готова к переговорам с Киевом
«На базе стамбульских договоренностей»: Москва готова к переговорам с Киевом новость дополнена
23 июня 2026, 19:05 3855
Пляжный сезон открыл главную пробку Абшерона
Пляжный сезон открыл главную пробку Абшерона Наши проблемы
23 июня 2026, 17:37 4409
Вашингтон объявил о победе. Израиль в ярости. А Иран потирает руки…
Вашингтон объявил о победе. Израиль в ярости. А Иран потирает руки… Дэвид Саттер комментирует для haqqin.az; все еще актуально
23 июня 2026, 10:54 3915
Путин об «огромном потоке» украинских дронов и попытке Киева «раскачать общество» в России
Путин об «огромном потоке» украинских дронов и попытке Киева «раскачать общество» в России
23 июня 2026, 18:40 3407
Армения рассказала, когда рассчитывает на открытие границы с Азербайджаном
Армения рассказала, когда рассчитывает на открытие границы с Азербайджаном
23 июня 2026, 18:19 3314
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться