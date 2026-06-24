Будущее помощи Ирану в руках Тегерана

Выделение средств на восстановление Ирана будет зависеть от решения вопросов безопасности, американское государственное финансирование в процессе этих вложений капитала не предусматривается, заявил по прибытии в Абу-Даби (ОАЭ) в рамках ближневосточного турне госсекретарь США Марко Рубио.

«Это далеко в будущем. Это часть обсуждения того, что может произойти, если Иран, его руководство примет решение о том, что они хотят быть страной, а не революционным движением, которое занимается экспортом террора», — сказал Рубио в беседе с журналистами, комментируя перспективы участия арабских стран Ближнего Востока в создании инвестиционного фонда в интересах Тегерана.

«Я говорю, что, если иранские власти сделают этот выбор, будут благоприятные возможности. И эти благоприятные возможности могут включать инвестиции. Так же как другие страны региона получали пользу от инвестиций, прямых иностранных инвестиций», — отметил Рубио

Госсекретарь США также заявил, что Белый дом исходит из того, что взимание сборов за проход судов через Ормузский пролив любым государством будет незаконным: «Это международный морской путь. Ни одна страна не имеет права взимать плату или сборы за проход по международному морскому пути. Таковы нормы международного права».

«Это верно в отношении любых международных морских путей, и мы ожидаем, что здесь будет так же, — подчеркнул Рубио, говоря о возможности сбора Ираном платы за проход судов через Ормузский пролив. — Не думаю, что нам нужно убеждать кого-то здесь в этом. Я думаю, все страны региона согласны с нами».