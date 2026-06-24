Беспилотники упали в Турции

В провинциях Самсун и Кастамону в Турции нашли два упавших беспилотника, сообщили турецкие СМИ.

Один из дронов рухнул в саду за жилым домом в провинции Самсун, пишет IHA. Беспилотник весил около 200 кг. После падения он загорелся. На место происшествия были направлены отряды жандармерии. Силовики выясняют, где был произведен дрон.

Обломки второго беспилотника местные жители обнаружили в районе Караташ в провинции Кастамону. На место прибыли группы пожарной охраны и жандармерии округа Бафра. После экспертизы жандармерия заявила, что, предположительно, деталь принадлежала БПЛА-камикадзе украинского производства, передает DHA. После осмотра на месте деталь изъяли и отправили в соответствующие подразделения для детальной технической экспертизы.