USD 1.7000
EUR 1.9414
RUB 2.2998
Подписаться на уведомления
О чем договорились Иран и США на переговорах
Новость дня
О чем договорились Иран и США на переговорах

Беспилотники упали в Турции

00:40 91

В провинциях Самсун и Кастамону в Турции нашли два упавших беспилотника, сообщили турецкие СМИ.

Один из дронов рухнул в саду за жилым домом в провинции Самсун, пишет IHA. Беспилотник весил около 200 кг. После падения он загорелся. На место происшествия были направлены отряды жандармерии. Силовики выясняют, где был произведен дрон.

Обломки второго беспилотника местные жители обнаружили в районе Караташ в провинции Кастамону. На место прибыли группы пожарной охраны и жандармерии округа Бафра. После экспертизы жандармерия заявила, что, предположительно, деталь принадлежала БПЛА-камикадзе украинского производства, передает DHA. После осмотра на месте деталь изъяли и отправили в соответствующие подразделения для детальной технической экспертизы. 

Трамп призвал Зеленского быть «смелее» в отношении России
Трамп призвал Зеленского быть «смелее» в отношении России
23 июня 2026, 23:46 1024
Брюссельская свадьба без азербайджанского жениха
Брюссельская свадьба без азербайджанского жениха Дипломатический нонсенс от Европы
23 июня 2026, 19:15 4897
Роналду ответил голами Месси, Мбаппе и Холанду
Роналду ответил голами Месси, Мбаппе и Холанду Португалия крупно обыграла Узбекистан; видео
23 июня 2026, 23:04 1453
Крупнейшее в истории США мошенничество: преступника задержали в Турции
Крупнейшее в истории США мошенничество: преступника задержали в Турции
23 июня 2026, 22:53 1760
Лидеру дашнаков предъявили обвинение
Лидеру дашнаков предъявили обвинение обновлено 22:14
23 июня 2026, 22:14 2751
Что принесет Азербайджану визит влиятельного катарца?
Что принесет Азербайджану визит влиятельного катарца?
23 июня 2026, 20:49 2576
«На базе стамбульских договоренностей»: Москва готова к переговорам с Киевом
«На базе стамбульских договоренностей»: Москва готова к переговорам с Киевом новость дополнена
23 июня 2026, 19:05 3855
Пляжный сезон открыл главную пробку Абшерона
Пляжный сезон открыл главную пробку Абшерона Наши проблемы
23 июня 2026, 17:37 4411
Вашингтон объявил о победе. Израиль в ярости. А Иран потирает руки…
Вашингтон объявил о победе. Израиль в ярости. А Иран потирает руки… Дэвид Саттер комментирует для haqqin.az; все еще актуально
23 июня 2026, 10:54 3915
Путин об «огромном потоке» украинских дронов и попытке Киева «раскачать общество» в России
Путин об «огромном потоке» украинских дронов и попытке Киева «раскачать общество» в России
23 июня 2026, 18:40 3407
Армения рассказала, когда рассчитывает на открытие границы с Азербайджаном
Армения рассказала, когда рассчитывает на открытие границы с Азербайджаном
23 июня 2026, 18:19 3314

ЭТО ВАЖНО

Трамп призвал Зеленского быть «смелее» в отношении России
Трамп призвал Зеленского быть «смелее» в отношении России
23 июня 2026, 23:46 1024
Брюссельская свадьба без азербайджанского жениха
Брюссельская свадьба без азербайджанского жениха Дипломатический нонсенс от Европы
23 июня 2026, 19:15 4897
Роналду ответил голами Месси, Мбаппе и Холанду
Роналду ответил голами Месси, Мбаппе и Холанду Португалия крупно обыграла Узбекистан; видео
23 июня 2026, 23:04 1453
Крупнейшее в истории США мошенничество: преступника задержали в Турции
Крупнейшее в истории США мошенничество: преступника задержали в Турции
23 июня 2026, 22:53 1760
Лидеру дашнаков предъявили обвинение
Лидеру дашнаков предъявили обвинение обновлено 22:14
23 июня 2026, 22:14 2751
Что принесет Азербайджану визит влиятельного катарца?
Что принесет Азербайджану визит влиятельного катарца?
23 июня 2026, 20:49 2576
«На базе стамбульских договоренностей»: Москва готова к переговорам с Киевом
«На базе стамбульских договоренностей»: Москва готова к переговорам с Киевом новость дополнена
23 июня 2026, 19:05 3855
Пляжный сезон открыл главную пробку Абшерона
Пляжный сезон открыл главную пробку Абшерона Наши проблемы
23 июня 2026, 17:37 4411
Вашингтон объявил о победе. Израиль в ярости. А Иран потирает руки…
Вашингтон объявил о победе. Израиль в ярости. А Иран потирает руки… Дэвид Саттер комментирует для haqqin.az; все еще актуально
23 июня 2026, 10:54 3915
Путин об «огромном потоке» украинских дронов и попытке Киева «раскачать общество» в России
Путин об «огромном потоке» украинских дронов и попытке Киева «раскачать общество» в России
23 июня 2026, 18:40 3407
Армения рассказала, когда рассчитывает на открытие границы с Азербайджаном
Армения рассказала, когда рассчитывает на открытие границы с Азербайджаном
23 июня 2026, 18:19 3314
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться