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О чем договорились Иран и США на переговорах
Новость дня
О чем договорились Иран и США на переговорах

И Сенат сказал «нет» Трампу

новость дополнена
01:08 639

Сенат США проголосовал за принятие резолюции относительно военных полномочий в отношении Ирана. Документ блокирует распоряжения президента Дональда Трампа о военных действиях против исламской республики, если они не получат разрешения Конгресса.

В поддержку этого документа высказались 50 сенаторов, против — 48. Из правящей Республиканской партии США за резолюцию проголосовали четыре законодателя. Среди демократов против выступил лишь один сенатор. Аналогичный документ в начале июня был одобрен в Палате представителей Конгресса.

В этом случае речь идет о резолюции, которая принимается отдельно в каждой палате Конгресса. Она не имеет юридической силы, носит рекомендательный характер. В таких документах законодатели выражают свою позицию. Исполнительная ветвь власти США вправе их игнорировать.

Как отмечает The New York Times, обе палаты Конгресса проголосовали за ограничение военных полномочий президента впервые с 1973 года, когда Конгресс США потребовал от Ричарда Никсона прекратить войну во Вьетнаме.

Конституция США наделяет полномочиями объявлять войну не президента, а Конгресс. Тем не менее в последние десятилетия американские лидеры очень широко трактовали предоставляемые им законодателями разрешения применять военную силу за рубежом, в том числе для начала фактически принципиально новых операций.

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