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О чем договорились Иран и США на переговорах
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О чем договорились Иран и США на переговорах

Венгрия не меняет позиции

01:29 341

Венгрия заблокировала согласование позиции стран, необходимое для продвижения процессов вступления Украины и Молдовы в ЕС, сообщает Politico со ссылкой на двух дипломатов ЕС.

Издание отметило, что Киев и Кишинев достигли важной вехи на своем пути ко вступлению в блок, когда 15 июня страны ЕС единогласно одобрили открытие первой официальной главы переговоров для обеих стран. Напоминается, что этот шаг годами блокировал бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который выступал против вступления Украины в ЕС.

Как отмечается в публикации, «Венгрия во вторник выступила против направления официального письма с подписями всех 27 стран ЕС Еврокомиссии и Европейскому совету, в котором излагается их позиция об открытии новых этапов переговоров. Венгрия стала единственной страной, кто выступил против этого решения».

Источники издания уточнили, что Будапешт отказался поддержать документ.

Издание отмечает, что этот шаг соответствует сдержанной позиции премьер-министра Петера Мадьяра в отношении членства Украины в ЕС. Один из дипломатов рассказал, что, хотя Мадьяр не выступил против открытия первого кластера для Украины, его правительство настаивало на исключении слов «как можно скорее» в отношении членства Киева в ЕС из письменных выводов встречи лидеров ЕС, состоявшейся на прошлой неделе в Брюсселе. Во время пресс-конференции по итогам заседания Европейского совета на прошлой неделе Мадьяр заявил журналистам: «Всего есть шесть кластеров, и мы не считаем, что открывать их все сразу – это хорошая идея, отчасти потому, что чернила на первом еще даже не высохли, а отчасти потому, что это дало бы неверный сигнал странам Западных Балкан – Сербии, Албании, Черногории и Северной Македонии, которые годами работали над вступлением в ЕС».

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