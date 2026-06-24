У России рекордный нефтяной экспорт

Как отмечает агентство, конкуренция за рынок Индии усилилась после того, как приостановка американских санкций позволила Ирану нарастить поставки своей нефти.

Экспорт нефти России достиг рекордных с начала года объемов, несмотря на обострение конкуренции за индийский рынок, пишет Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов и отчеты портовых агентов.

Объем российской нефти в море, согласно данным Bloomberg, вырос до 125 млн баррелей, что на 26% выше апрельского минимума в размере примерно 100 млн баррелей. Причем, отмечает агентство, почти весь этот объем находится на судах в пути.

По оценке аналитиков, валовая стоимость российского экспорта за четыре недели до 21 июня снизилась до $1,72 млрд в неделю с $2,02 млрд в период до 14 июня из-за падения цен на нефть марки Urals вслед за мировыми эталонами — Brent, WTI и Dubai Crude — на фоне прогресса в американо-иранской сделке.

Поставки нефти азиатским клиентам России выросли до 3,73 млн баррелей в день — нового максимума с 2022 года, пишет агентство. При этом объем на танкерах, пунктами назначения которых указаны Китай и Индия, снизился.

Bloomberg отмечает, что нефтяной экспорт России на глобальном рынке может быть сокращен на фоне увеличивающихся поставок из стран Ближнего Востока после договоренностей США и Ирана, предусматривающих открытие Ормузского пролива.

Reuters со ссылкой на данные международной аналитической компании Kpler написало, что в июне поставки нефти и угля из России в Индию достигнут рекордных 2,55 млн баррелей в сутки против 2,13 млн баррелей в мае.