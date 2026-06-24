По всей Германии остановились поезда

Железнодорожный концерн Deutsche Bahn временно остановил движение поездов по всей Германии из‑за крупного сбоя в системе цифровой радиосвязи. Об этом сообщил телеканал NTV.

«В связи со сбоем цифровой железнодорожной радиосистемы GSMR все поезда временно остановлены на станциях. Наши техники усиленно работают над устранением причин сбоя», — заявил представитель концерна.

По предварительным данным, сбой затронул как дальнемагистральные, так и региональные перевозки, поскольку система GSM-R используется для связи машинистов с диспетчерскими центрами и передачи ключевых данных о движении составов. В ряде городов, включая Берлин, пассажиры сообщают о простое пригородных поездов и городской электрички, точный масштаб остановки движения пока уточняется.

Представители Deutsche Bahn подчеркивают, что восстановление полноценного движения может занять время, а пассажирам рекомендуют следить за обновлениями расписания и учитывать возможные задержки и отмены рейсов