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Отомстил и сел на 14 лет

Инара Рафикгызы
02:45 406

В Сумгаитском суде по тяжким преступлениям завершилось разбирательство по делу 28‑летнего Амиля Сурхаева, обвиненного в убийстве человека, ранее лишившего жизни его брата.

Сурхаев, узнав, что спустя два года после преступления убийца — 34‑летний тренер по ММА Орхан Гаджиев — вышел на свободу, начал готовить расправу. Дополнительным толчком стали комментарии в соцсетях под видеозаписями следственного эксперимента: неизвестные пользователи оставляли оскорбления в адрес убитого Руслана Сурхаева.

Вечером 25 марта прошлого года, когда Гаджиев собирался сесть в автомобиль, Сурхаев подошел к нему и выстрелил из пистолета. Пострадавшего доставили в больницу, но врачи оказались бессильны. После преступления Сурхаев добровольно сдался полиции, сказав, что не жалеет о содеянном. Он признал себя виновным по предъявленному ему обвинению. В своих показаниях заявил, что совершил преступление из мести, поскольку его брат, Руслан Сурхаев, был убит Орханом Гаджиевым.

Руслана Сурхаева, 1995 года рождения, зарезали в феврале 2020 года в Шемахе. Изначально обвиняемому Орхану Гаджиеву предъявили обвинение по статье 120.1 (умышленное убийство). Позже Бакинский суд по тяжким преступлениям переквалифицировал его действия на статью 122 (убийство в состоянии сильного душевного волнения) и назначил два года лишения свободы. Сумгаитский апелляционный суд же и вовсе изменил квалификацию на статью 123.1 (убийство при превышении пределов необходимой обороны) и сократил срок до года и шести месяцев. Поскольку этот срок был фактически отбыт в период следствия, Гаджиева освободили в зале суда.

Руслан Сурхаев был известным спортсменом: чемпионом Европы среди юниоров по вольной борьбе, победителем первенства Европы среди кадетов и серебряным призером первенства мира.

Суд приговорил Амиля Сурхаева к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении строгого режима.

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