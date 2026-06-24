UFC в Баку: что скажут Рафаэль Физиев, Назим Садыхов и Тахир Абдуллаев?

Сегодня в Баку начинается серия мероприятий, посвященных турниру UFC Fight Night в Баку, который пройдет на Национальной гимнастической арене 27 июня.
Сегодня в 12:30 в отеле Hilton начнется пресс-конференция бойцов, в том числе и представителей Азербайджана - Рафаэля Физиева, Назима Садыхова и Тахира Абдуллаева. На 17:00 у фонтана «Семь красавиц» запланирована открытая тренировка участников.
Официальное взвешивание пройдет утром 26 июня в Hilton. А торжественная церемония взвешивания состоится на Национальной гимнастической арене в 17:00.
27 июня предварительный кард стартует в 17:00, основной - в 20:00.
Предварительный кард
Тахир Абдуллаев (Азербайджан) - Джефферсон Насименту (Бразилия)
Бекзат Алмахан (Казахстан) - Жан Мацумото (Бразилия)
Даниил Донченко (Украина) - Теодор Берггрен (Швеция)
Каан Офли (Австралия) - Хавьер Рейес (Колумбия)
Нурсултон Розибоев (Узбекистан) - Андрей Пуляев (Россия)
Абдулрахман Яхъяев (Турция) - Джулиус Уолкер (США)
Фарман Гасанов (Азербайджан) - Эрик Нолан (США)
Основной кард
Абус Магомедов (Германия) - Михал Олексейчук (Польша)
Икрам Алискеров (Россия) - Брунно Феррейра (Бразилия)
Асу Алмабаев (Казахстан) - Чарльс Джонсон (США)
Назим Садыхов (Азербайджан) - Матеус Камило (Бразилия)
Шара Магомедов (Россия) - Мишель Перейра (Бразилия)
Рафаэль Физиев (Азербайджан) - Мануэль Торрес (Мексика)