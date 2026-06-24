Привет Товузу из Торонто... Видеопослание участника ЧМ-2026

Панамец Родерик Миллер - первый футболист из чемпионата Азербайджана, попавший на чемпионат мира, после сегодняшнего матча Панамы с Хорватией передал из канадского Торонто видеопослание болельщикам клуба «Туран-Товуз», за который он выступает.

«Привет, поклонники «Туран-Товуза». Это Родерик Миллер. Хочу сказать, что я очень рад быть частью национальной команды Панамы на чемпионате мира. Для меня большая честь быть здесь, творить историю и представлять свою страну. Для меня также большая честь представлять «Туран-Товуз» на весь мир на этом замечательном соревновании. Передаю всем большой привет».

К сожалению, уступив хорватам со счетом 0:1, команда Родерика Миллера лишилась шансов на выход в плей-офф. Ранее панамцы с таким же результатом проиграли Гане. Миллер оба раза остался в запасе.

Матч 3-го тура с Англией для Панамы не будет иметь турнирного значения. Быть может, хотя бы в этой игре главный тренер панамцев Томас Кристиансен предоставит шанс защитнику азербайджанского клуба.