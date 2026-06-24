Атака дронов: Севастополь полностью обесточен

Из-за возникших проблем в энергосистеме не будут работать троллейбусы, сообщил назначенный Россией «губернатор» города Михаил Развожаев. Также в особый режим работы переведены детские сады. При этом Развозжаев не привел деталей ночной атаки, но упомянул в своем посте, что на улице Чернореченской временно закрыто движение. В этом месте находится Балаклавская ТЭС, обеспечивающая электроэнергией Севастополь.

* * * 08:25 В результате массированной атаки украинских беспилотников на энергетическую инфраструктуру в ночь на 24 июня аннексированный Севастополь полностью остался без электроснабжения, сообщил назначенный Россией «губернатор» города Михаил Развожаев. «На объектах введен особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений и делают всё возможное, чтобы вернуть свет», — написал Развозжаев, добавив: «Нас не запугать отсутствием света. Мы переживали и не такое, выстоим и сейчас». Ранее он сообщал, что над Севастополем сбито девять беспилотников.