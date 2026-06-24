Атака дронов: Севастополь полностью обесточен

Из-за возникших проблем в энергосистеме не будут работать троллейбусы, сообщил назначенный Россией «губернатор» города Михаил Развожаев.
Также в особый режим работы переведены детские сады. При этом Развозжаев не привел деталей ночной атаки, но упомянул в своем посте, что на улице Чернореченской временно закрыто движение. В этом месте находится Балаклавская ТЭС, обеспечивающая электроэнергией Севастополь.
* * * 08:25
В результате массированной атаки украинских беспилотников на энергетическую инфраструктуру в ночь на 24 июня аннексированный Севастополь полностью остался без электроснабжения, сообщил назначенный Россией «губернатор» города Михаил Развожаев.
«На объектах введен особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений и делают всё возможное, чтобы вернуть свет», — написал Развозжаев, добавив: «Нас не запугать отсутствием света. Мы переживали и не такое, выстоим и сейчас».
Ранее он сообщал, что над Севастополем сбито девять беспилотников.
Украинский мониторинговый канал Exilenova+ пишет, что удар был нанесен по Симферопольской ТЭС, и связывает с этим перебои с электроснабжением на территории аннексированного полуострова.
По сообщениям мониторинговых пабликов, мощные взрывы раздавалась в Крыму в течение всей ночи. Утверждается. что главным объектом атак стала Балаклавская ТЭС в Севастополе, одна из ключевых электростанций полуострова.
Помимо Севастополя, этой ночью взрывы слышали также в Бахчисарае, Керчи и в районе горы Ай-Петри, где расположена радиолокационная станция (РЛС) радиотехнического батальона Воздушно-космических сил РФ.
Вечером 23 июня «советник главы» аннексированного полуострова Олег Крючков объявил о «превентивном» введении графиков веерных отключений электричества в Крыму. По предварительным данным, без электроснабжения осталась примерно половина территории полуострова.