Ким дал поручение

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, выступая на церемонии принятия на вооружение военно-морским флотом страны нового многоцелевого эсминца «Чхве Хён», поручил строить два корабля такого же класса или выше в год в течение следующих пяти лет. Об этом передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«В период новой пятилетки необходимо каждый год строить по двум надводным кораблям класса «Чхве Хён» или выше, в том числе крейсеры водоизмещением в 10 тысяч тонн», — сказал он.
Кроме того, Ким Чен Ын сообщил, что на пленарном заседании Трудовой партии Кореи было принято решение о постройке новых баз для военно-морского флота Северной Кореи.
6 июня Ким Чен Ын вместе с дочерью Ким Чжу Э посетил пятитысячетонный эсминец «Кан Гон», проводивший учения. В ходе своего визита он заявил, что ВМФ является ключевым направлением нового пятилетнего плана по развитию обороны Северной Кореи, утвержденного в начале этого года. Согласно этому плану, в стране построят эсминцы с водоизмещением 10 тыс. тонн и разработают «секретное подводное оружие».
4 июня Ким Чен Ын посетил новый завод по производству ядерных материалов и объявил о планах по наращиванию ядерных сил страны «в геометрической прогрессии» при гарантии их выполнения.