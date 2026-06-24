Ким дал поручение

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, выступая на церемонии принятия на вооружение военно-морским флотом страны нового многоцелевого эсминца «Чхве Хён», поручил строить два корабля такого же класса или выше в год в течение следующих пяти лет. Об этом передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«В период новой пятилетки необходимо каждый год строить по двум надводным кораблям класса «Чхве Хён» или выше, в том числе крейсеры водоизмещением в 10 тысяч тонн», — сказал он.