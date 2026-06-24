Украинские беспилотники масштабно атаковали Оренбург

Беспилотники в среду, 24 июня, массированно атаковали Оренбургскую область, сообщил в своем телеграм-канале губернатор области Евгений Солнцев.
По его словам, несколько дронов были сбиты над промышленным предприятием в Оренбурге. Он не уточнил, о каком предприятии идет речь и не привел дополнительных данных о нанесенном ущербе.
Украинский мониторинговый канал Exilenova+ утверждает, что удар был нанесен по Оренбургскому газоперерабатывающему заводу. Официального подтверждения этой информации пока нет.
В то же время «Росавиация» рано утром сообщала о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в местном аэропорту, объяснив мерами безопасности.
Оренбургский газоперерабатывающий завод является одним из крупнейших предприятий российской газовой отрасли, входит в состав «Газпрома».