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Украинские беспилотники масштабно атаковали Оренбург

09:14 217

Беспилотники в среду, 24 июня, массированно атаковали Оренбургскую область, сообщил в своем телеграм-канале губернатор области Евгений Солнцев.

По его словам, несколько дронов были сбиты над промышленным предприятием в Оренбурге. Он не уточнил, о каком предприятии идет речь и не привел дополнительных данных о нанесенном ущербе.

Украинский мониторинговый канал Exilenova+ утверждает, что удар был нанесен по Оренбургскому газоперерабатывающему заводу. Официального подтверждения этой информации пока нет.

В то же время «Росавиация» рано утром сообщала о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в местном аэропорту, объяснив мерами безопасности.

Оренбургский газоперерабатывающий завод является одним из крупнейших предприятий российской газовой отрасли, входит в состав «Газпрома».

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