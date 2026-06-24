Гянджинский суд вынес суровый приговор «Ашрафу»

По данным следствия, в феврале 2020 года Гасымов отправился в Иран и присоединился к вышеупомянутой группировке. Вместе с людьми, известными под прозвищами «Аммар», «Джихад», «Абу Тураб», «Хюрр», «Муса» и другими, находящимися в международном розыске, он под видом религиозных обрядов проходил боевую подготовку — в Дамаске, Алеппо и других городах Сирии. Гасымов обучался обращению с автоматическим оружием, гранатометами, взрывчатыми веществами и различными видами огнестрельного оружия. В прошлом году его задержала Служба государственной безопасности.

Следствие также установило, что под предлогом «защиты святынь» мужчина присоединился к незаконному вооруженному формированию «Фоудж Абульфаз». Там он проходил подготовку и участвовал в вооруженных тренировках, получив за это 500 долларов.

Свидетели сообщили, что организация была создана уроженцем Гянджи Ровшаном Асадовым, известным как «Шейх» (он также состоит в «Хусейнийюн» и находится в международном розыске). Формально структура была создана для охраны мавзолеев «Ханым Зейнаб» и «Ханым Ругайя». В ней было много азербайджанцев, принимали только тех, кого считали «надежными». Группы проходили военную подготовку в Сирии, и участникам заявляли, что цель — исключительно охрана святынь.

Самир Гасымов вину не признал. Он заявил, что с февраля 2022 года жил в России и не знал, что находится в розыске. Мужчина утверждал, что, вступая в «Хусейнийюн», он не понимал, что это запрещено в Азербайджане и влечет уголовную ответственность.

По его словам, по прибытии в Иран у группы забрали паспорта, которые вернули лишь при возвращении. Он также утверждал, что не участвовал в боях, религиозной пропагандой не занимался — «только совершал намаз».

Гасымов добавил, что житель Гянджи Заур Хадими (по показаниям свидетелей, погибший в российско‑украинской войне) предложил ему за 500 манатов отправиться в Сирию для охраны храма. Из‑за нужды он согласился. Сначала поехал в Иран, через три–четыре дня — в Сирию, где пробыл 14–15 дней. По его словам, там находилось около ста азербайджанцев. Их учили разбирать и собирать оружие, оказывать первую медицинскую помощь. После возвращения Хадими снова предложил ему поехать в Сирию на полгода, но Гасымов отказался, поняв, что цель организации «далека от охраны храма».

Суд выслушал Самира Гасымова и приговорил к 15 годам лишения свободы.