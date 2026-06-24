USD 1.7000
EUR 1.9317
RUB 2.2810
Подписаться на уведомления
О чем договорились Иран и США на переговорах
Новость дня
О чем договорились Иран и США на переговорах

Неожиданная находка в исмаиллинском лесу

фото
10:09 1253

Сотрудниками Исмаиллинского районного отдела полиции были проведены операции против лиц, занимающихся незаконным оборотом и культивированием наркотических средств.

В результате мероприятий задержан 44-летний Рашад Мазанов, ранее уже судимый за аналогичное деяние. У него обнаружено 10 килограммов марихуаны. В ходе расследования было установлено, что задержанный прятал данные наркотические средства в лесистой местности с целью сбыта.

В ходе другой проведенной операции задержан 36-летний Паша Усубов, занимавшийся культивированием наркосодержащих растений. По адресу его проживания обнаружен 31 куст, выращенной путем культивации конопли.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, в отношении обоих лиц решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Решение Центробанка по учетной ставке
Решение Центробанка по учетной ставке
11:17 308
Путин «антидемилитаризировал» Украину
Путин «антидемилитаризировал» Украину Atlantic Council
11:10 505
Россия бьет по украинским городам: Глухов, Полтава, Балаклея
Россия бьет по украинским городам: Глухов, Полтава, Балаклея
11:07 299
Пляжный сезон открыл главную пробку Абшерона
Пляжный сезон открыл главную пробку Абшерона наши проблемы; все еще актуально
23 июня 2026, 17:37 5834
Удары по Оренбургу: атакованы два завода
Удары по Оренбургу: атакованы два завода обновлено 10:49
10:49 2377
20-я сессия Конференции Парламентского союза государств-членов ОИС в Баку
20-я сессия Конференции Парламентского союза государств-членов ОИС в Баку
10:44 347
Армения слезает с грузинской иглы…
Армения слезает с грузинской иглы… По следам одного сообщения
23 июня 2026, 16:06 5480
Гянджинский суд вынес суровый приговор «Ашрафу»
Гянджинский суд вынес суровый приговор «Ашрафу»
09:50 1166
Галибаф в Баку
Галибаф в Баку добавлено фото
08:28 3431
Атака дронов: Севастополь полностью обесточен
Атака дронов: Севастополь полностью обесточен обновлено 09:07
09:07 3036
Дубль Роналду, победы Португалии и Колумбии
Дубль Роналду, победы Португалии и Колумбии видео, обновлено 08:10
08:10 4623

ЭТО ВАЖНО

Решение Центробанка по учетной ставке
Решение Центробанка по учетной ставке
11:17 308
Путин «антидемилитаризировал» Украину
Путин «антидемилитаризировал» Украину Atlantic Council
11:10 505
Россия бьет по украинским городам: Глухов, Полтава, Балаклея
Россия бьет по украинским городам: Глухов, Полтава, Балаклея
11:07 299
Пляжный сезон открыл главную пробку Абшерона
Пляжный сезон открыл главную пробку Абшерона наши проблемы; все еще актуально
23 июня 2026, 17:37 5834
Удары по Оренбургу: атакованы два завода
Удары по Оренбургу: атакованы два завода обновлено 10:49
10:49 2377
20-я сессия Конференции Парламентского союза государств-членов ОИС в Баку
20-я сессия Конференции Парламентского союза государств-членов ОИС в Баку
10:44 347
Армения слезает с грузинской иглы…
Армения слезает с грузинской иглы… По следам одного сообщения
23 июня 2026, 16:06 5480
Гянджинский суд вынес суровый приговор «Ашрафу»
Гянджинский суд вынес суровый приговор «Ашрафу»
09:50 1166
Галибаф в Баку
Галибаф в Баку добавлено фото
08:28 3431
Атака дронов: Севастополь полностью обесточен
Атака дронов: Севастополь полностью обесточен обновлено 09:07
09:07 3036
Дубль Роналду, победы Португалии и Колумбии
Дубль Роналду, победы Португалии и Колумбии видео, обновлено 08:10
08:10 4623
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться