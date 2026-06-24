Неожиданная находка в исмаиллинском лесу

Сотрудниками Исмаиллинского районного отдела полиции были проведены операции против лиц, занимающихся незаконным оборотом и культивированием наркотических средств.

В результате мероприятий задержан 44-летний Рашад Мазанов, ранее уже судимый за аналогичное деяние. У него обнаружено 10 килограммов марихуаны. В ходе расследования было установлено, что задержанный прятал данные наркотические средства в лесистой местности с целью сбыта.

В ходе другой проведенной операции задержан 36-летний Паша Усубов, занимавшийся культивированием наркосодержащих растений. По адресу его проживания обнаружен 31 куст, выращенной путем культивации конопли.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, в отношении обоих лиц решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.