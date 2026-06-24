Нефтяные котировки снижаются

На мировых рынках азербайджанская нефть марки Azeri Light (CIF) подешевела.
Цена на азербайджанскую нефть за 1 баррель упала на 0,83%, или на 0,67 доллара, до 79,76 доллара США.
На мировых рынках снизились цены на нефть.
В ходе торгов на ICE London стоимость августовского контракта 2026 года на нефть марки Brent снизилась на 0,79% и составила 76,47 доллара США за баррель.
На New York Mercantile Exchange (NYMEX) цена барреля нефти марки WTI с поставкой в июле 2026 года также снизилась на 0,76%, достигнув 72,65 доллара США.