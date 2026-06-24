USD 1.7000
EUR 1.9317
RUB 2.2810
Подписаться на уведомления
О чем договорились Иран и США на переговорах
Новость дня
О чем договорились Иран и США на переговорах

Нефтяные котировки снижаются

10:10 482

На мировых рынках азербайджанская нефть марки Azeri Light (CIF) подешевела.

Цена на азербайджанскую нефть за 1 баррель упала на 0,83%, или на 0,67 доллара, до 79,76 доллара США.

На мировых рынках снизились цены на нефть.

В ходе торгов на ICE London стоимость августовского контракта 2026 года на нефть марки Brent снизилась на 0,79% и составила 76,47 доллара США за баррель.

На New York Mercantile Exchange (NYMEX) цена барреля нефти марки WTI с поставкой в июле 2026 года также снизилась на 0,76%, достигнув 72,65 доллара США.

Решение Центробанка по учетной ставке
Решение Центробанка по учетной ставке
11:17 308
Путин «антидемилитаризировал» Украину
Путин «антидемилитаризировал» Украину Atlantic Council
11:10 508
Россия бьет по украинским городам: Глухов, Полтава, Балаклея
Россия бьет по украинским городам: Глухов, Полтава, Балаклея
11:07 301
Пляжный сезон открыл главную пробку Абшерона
Пляжный сезон открыл главную пробку Абшерона наши проблемы; все еще актуально
23 июня 2026, 17:37 5835
Удары по Оренбургу: атакованы два завода
Удары по Оренбургу: атакованы два завода обновлено 10:49
10:49 2377
20-я сессия Конференции Парламентского союза государств-членов ОИС в Баку
20-я сессия Конференции Парламентского союза государств-членов ОИС в Баку
10:44 347
Армения слезает с грузинской иглы…
Армения слезает с грузинской иглы… По следам одного сообщения
23 июня 2026, 16:06 5480
Гянджинский суд вынес суровый приговор «Ашрафу»
Гянджинский суд вынес суровый приговор «Ашрафу»
09:50 1167
Галибаф в Баку
Галибаф в Баку добавлено фото
08:28 3431
Атака дронов: Севастополь полностью обесточен
Атака дронов: Севастополь полностью обесточен обновлено 09:07
09:07 3036
Дубль Роналду, победы Португалии и Колумбии
Дубль Роналду, победы Португалии и Колумбии видео, обновлено 08:10
08:10 4623

ЭТО ВАЖНО

Решение Центробанка по учетной ставке
Решение Центробанка по учетной ставке
11:17 308
Путин «антидемилитаризировал» Украину
Путин «антидемилитаризировал» Украину Atlantic Council
11:10 508
Россия бьет по украинским городам: Глухов, Полтава, Балаклея
Россия бьет по украинским городам: Глухов, Полтава, Балаклея
11:07 301
Пляжный сезон открыл главную пробку Абшерона
Пляжный сезон открыл главную пробку Абшерона наши проблемы; все еще актуально
23 июня 2026, 17:37 5835
Удары по Оренбургу: атакованы два завода
Удары по Оренбургу: атакованы два завода обновлено 10:49
10:49 2377
20-я сессия Конференции Парламентского союза государств-членов ОИС в Баку
20-я сессия Конференции Парламентского союза государств-членов ОИС в Баку
10:44 347
Армения слезает с грузинской иглы…
Армения слезает с грузинской иглы… По следам одного сообщения
23 июня 2026, 16:06 5480
Гянджинский суд вынес суровый приговор «Ашрафу»
Гянджинский суд вынес суровый приговор «Ашрафу»
09:50 1167
Галибаф в Баку
Галибаф в Баку добавлено фото
08:28 3431
Атака дронов: Севастополь полностью обесточен
Атака дронов: Севастополь полностью обесточен обновлено 09:07
09:07 3036
Дубль Роналду, победы Португалии и Колумбии
Дубль Роналду, победы Португалии и Колумбии видео, обновлено 08:10
08:10 4623
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться