Трамп поручил разобраться с бензином

Президент США Дональд Трамп приказал расследовать ситуацию с сохранением цен на бензин. Об этом он написал на личной странице в соцсети Truth Social.

Глава государства озаботился ситуацией, когда крупные игроки рынка не торопятся снижать цены на топливо так же быстро, как падают мировые цены на нефть.

«Крупные нефтяные компании не снижают цены на заправках в соответствии с резким падением цен на нефть, которые они платят. Цены падают как камень с горы! Другими словами, с потребителей «дерут три шкуры». Я поручил Министерству юстиции немедленно разобраться в этом. Цены на бензин должны снижаться гораздо быстрее, чем сейчас!» — так описал ситуацию американский лидер.