Харьковские врачи приехали к Гераю Герайбейли

На встрече ректор Герай Герайбейли напомнил о тесных связях, установленных со многими высшими учебными заведениями Украины в области медицины, и о меморандумах о взаимном сотрудничестве, регулирующих эти отношения между университетами. Ректор еще раз довел до сведения, что соглашения об институциональном партнерстве в этом направлении поддерживаются и на уровне министерств здравоохранения двух стран, а также существует взаимная заинтересованность в расширении и развитии отношений в сфере здравоохранения и медицинской науки на новых плоскостях.

Отметив, что работа на основе меморандума с ХНМУ, охватывающего различные направления, такие как обмен студентами и специалистами, выполнение совместных научных исследований, успешно продолжается, ректор подчеркнул, что данный визит также внесет важный вклад в развитие научно-исследовательского и медицинского сотрудничества между двумя вузами, а также в укрепление международных связей.

Передав искренние приветствия ректора Харьковского национального медицинского университета, профессора Валерия Мясоедова, проректор по учебной и научной работе ХНМУ, профессор Оксана Наконечная также выразила удовлетворение расширением связей с АМУ. Подчеркнув, что визит организован именно в рамках этого сотрудничества, проректор добавила, что целью является дальнейшее расширение сотрудничества в области педиатрической онкогематологии, организация лекций для академического состава и докторантов, подготовка совместных научных проектов в направлении диагностики и лечения.