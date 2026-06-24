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Харьковские врачи приехали к Гераю Герайбейли

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10:15 840

Ректор Азербайджанского медицинского университета (АМУ), профессор Герай Герайбейли принял делегацию Харьковского национального медицинского университета (ХНМУ) Украины, находящуюся с официальным визитом в АМУ.

На встрече ректор Герай Герайбейли напомнил о тесных связях, установленных со многими высшими учебными заведениями Украины в области медицины, и о меморандумах о взаимном сотрудничестве, регулирующих эти отношения между университетами. Ректор еще раз довел до сведения, что соглашения об институциональном партнерстве в этом направлении поддерживаются и на уровне министерств здравоохранения двух стран, а также существует взаимная заинтересованность в расширении и развитии отношений в сфере здравоохранения и медицинской науки на новых плоскостях.

Отметив, что работа на основе меморандума с ХНМУ, охватывающего различные направления, такие как обмен студентами и специалистами, выполнение совместных научных исследований, успешно продолжается, ректор подчеркнул, что данный визит также внесет важный вклад в развитие научно-исследовательского и медицинского сотрудничества между двумя вузами, а также в укрепление международных связей.

Передав искренние приветствия ректора Харьковского национального медицинского университета, профессора Валерия Мясоедова, проректор по учебной и научной работе ХНМУ, профессор Оксана Наконечная также выразила удовлетворение расширением связей с АМУ. Подчеркнув, что визит организован именно в рамках этого сотрудничества, проректор добавила, что целью является дальнейшее расширение сотрудничества в области педиатрической онкогематологии, организация лекций для академического состава и докторантов, подготовка совместных научных проектов в направлении диагностики и лечения.

На встрече состоялся широкий обмен мнениями по многим направлениям, в том числе по предложениям о налаживании сотрудничества между Студенческими научными обществами (СНО) высших учебных заведений, проведении совместных исследований СНО в интересующих областях, организации научной деятельности в целом, студенческих стартапах и т.д.

Отметим, что в состав делегации, возглавляемой проректором по учебной и научной работе ХНМУ, профессором Оксаной Наконечной, входят директор Научно-практического центра доклинических и клинических исследований, заведующая кафедрой педиатрии №2, профессор Наталия Макеева, а также докторант кафедры радиологии Роман Абдуллаев.

В рамках визита, который продлится до 30 июня 2026 года, гости ознакомятся с клиническими базами АМУ, проведут встречи и обсуждения по соответствующим специальностям.

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