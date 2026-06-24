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Хегсет увольняет топ-генерала, который отвечал за помощь Украине

10:26 704

Высокопоставленный американский генерал Кристофер Донахью, возглавляющий сухопутные войска США в Европе и Африке и сыгравший важную роль в поддержке Украины, досрочно покинет службу. Как сообщает Financial Times, решение принято в рамках масштабной кадровой чистки, которую проводит министр войны США Пит Хегсет.

Ожидается, что генерал объявит о своей отставке в ближайшее время, а официально завершит военную службу в июле.

Донахью – четырехзвездный генерал и ветеран многочисленных боевых операций. Он служил в Ираке, Сирии и других зонах конфликтов, а также вошел в историю как последний американский военный, покинувший Афганистан во время вывода войск США в 2021 году.

В последние годы генерал играл важную роль в координации американской военной поддержки Украины в войне против России. Причины его отстранения официально не называются. 

В то же время Financial Times отмечает, что Хегсет неоднократно критиковал действия администрации Джо Байдена во время хаотичного вывода американских войск из Афганистана и инициировал расследование тех событий.

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