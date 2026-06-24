USD 1.7000
EUR 1.9317
RUB 2.2810
Подписаться на уведомления
О чем договорились Иран и США на переговорах
Новость дня
О чем договорились Иран и США на переговорах

20-я сессия Конференции Парламентского союза государств-членов ОИС в Баку

10:44 351

В Баку проходит 20-я сессия Конференции Парламентского союза государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).

На церемонии открытия мероприятия ожидаются выступления спикеров и вице-спикеров парламентов стран ОИС, а также представителей международных организаций.

В сессии принимают участие парламентские делегации более чем из 40 стран, спикеры парламентов свыше 10 государств и представители 10 международных организаций. Основной темой обсуждений станет "Поощрение устойчивого и инклюзивного экономического развития в государствах-членах ОИС посредством парламентского сотрудничества".

Ожидается, что число участников превысит 400 человек.

В рамках сессии состоятся заседания Генерального и Исполнительного комитетов организации, Ассоциации генеральных секретарей, а также комитетов по политическим вопросам и международным связям, экономическим вопросам и окружающей среде, правовым и культурным вопросам, диалогу цивилизаций и религий, правам человека, вопросам женщин и семьи. Участники рассмотрят и обсудят документы, включенные в повестку дня.

Сессия завершится 25 июня.

Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам 20-й сессии Конференции Парламентского союза государств — членов ОИС.

Обращение зачитала председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.

Решение Центробанка по учетной ставке
Решение Центробанка по учетной ставке
11:17 316
Путин «антидемилитаризировал» Украину
Путин «антидемилитаризировал» Украину Atlantic Council
11:10 523
Россия бьет по украинским городам: Глухов, Полтава, Балаклея
Россия бьет по украинским городам: Глухов, Полтава, Балаклея
11:07 306
Пляжный сезон открыл главную пробку Абшерона
Пляжный сезон открыл главную пробку Абшерона наши проблемы; все еще актуально
23 июня 2026, 17:37 5839
Удары по Оренбургу: атакованы два завода
Удары по Оренбургу: атакованы два завода обновлено 10:49
10:49 2383
20-я сессия Конференции Парламентского союза государств-членов ОИС в Баку
20-я сессия Конференции Парламентского союза государств-членов ОИС в Баку
10:44 352
Армения слезает с грузинской иглы…
Армения слезает с грузинской иглы… По следам одного сообщения
23 июня 2026, 16:06 5482
Гянджинский суд вынес суровый приговор «Ашрафу»
Гянджинский суд вынес суровый приговор «Ашрафу»
09:50 1174
Галибаф в Баку
Галибаф в Баку добавлено фото
08:28 3442
Атака дронов: Севастополь полностью обесточен
Атака дронов: Севастополь полностью обесточен обновлено 09:07
09:07 3042
Дубль Роналду, победы Португалии и Колумбии
Дубль Роналду, победы Португалии и Колумбии видео, обновлено 08:10
08:10 4626

ЭТО ВАЖНО

Решение Центробанка по учетной ставке
Решение Центробанка по учетной ставке
11:17 316
Путин «антидемилитаризировал» Украину
Путин «антидемилитаризировал» Украину Atlantic Council
11:10 523
Россия бьет по украинским городам: Глухов, Полтава, Балаклея
Россия бьет по украинским городам: Глухов, Полтава, Балаклея
11:07 306
Пляжный сезон открыл главную пробку Абшерона
Пляжный сезон открыл главную пробку Абшерона наши проблемы; все еще актуально
23 июня 2026, 17:37 5839
Удары по Оренбургу: атакованы два завода
Удары по Оренбургу: атакованы два завода обновлено 10:49
10:49 2383
20-я сессия Конференции Парламентского союза государств-членов ОИС в Баку
20-я сессия Конференции Парламентского союза государств-членов ОИС в Баку
10:44 352
Армения слезает с грузинской иглы…
Армения слезает с грузинской иглы… По следам одного сообщения
23 июня 2026, 16:06 5482
Гянджинский суд вынес суровый приговор «Ашрафу»
Гянджинский суд вынес суровый приговор «Ашрафу»
09:50 1174
Галибаф в Баку
Галибаф в Баку добавлено фото
08:28 3442
Атака дронов: Севастополь полностью обесточен
Атака дронов: Севастополь полностью обесточен обновлено 09:07
09:07 3042
Дубль Роналду, победы Португалии и Колумбии
Дубль Роналду, победы Португалии и Колумбии видео, обновлено 08:10
08:10 4626
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться