20-я сессия Конференции Парламентского союза государств-членов ОИС в Баку

На церемонии открытия мероприятия ожидаются выступления спикеров и вице-спикеров парламентов стран ОИС, а также представителей международных организаций.

В сессии принимают участие парламентские делегации более чем из 40 стран, спикеры парламентов свыше 10 государств и представители 10 международных организаций. Основной темой обсуждений станет "Поощрение устойчивого и инклюзивного экономического развития в государствах-членах ОИС посредством парламентского сотрудничества".

Ожидается, что число участников превысит 400 человек.

В рамках сессии состоятся заседания Генерального и Исполнительного комитетов организации, Ассоциации генеральных секретарей, а также комитетов по политическим вопросам и международным связям, экономическим вопросам и окружающей среде, правовым и культурным вопросам, диалогу цивилизаций и религий, правам человека, вопросам женщин и семьи. Участники рассмотрят и обсудят документы, включенные в повестку дня.

Сессия завершится 25 июня.

Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам 20-й сессии Конференции Парламентского союза государств — членов ОИС.

Обращение зачитала председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.