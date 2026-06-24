20-я сессия Конференции Парламентского союза государств-членов ОИС в Баку

В Баку проходит 20-я сессия Конференции Парламентского союза государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).
На церемонии открытия мероприятия ожидаются выступления спикеров и вице-спикеров парламентов стран ОИС, а также представителей международных организаций.
В сессии принимают участие парламентские делегации более чем из 40 стран, спикеры парламентов свыше 10 государств и представители 10 международных организаций. Основной темой обсуждений станет "Поощрение устойчивого и инклюзивного экономического развития в государствах-членах ОИС посредством парламентского сотрудничества".
Ожидается, что число участников превысит 400 человек.
В рамках сессии состоятся заседания Генерального и Исполнительного комитетов организации, Ассоциации генеральных секретарей, а также комитетов по политическим вопросам и международным связям, экономическим вопросам и окружающей среде, правовым и культурным вопросам, диалогу цивилизаций и религий, правам человека, вопросам женщин и семьи. Участники рассмотрят и обсудят документы, включенные в повестку дня.
Сессия завершится 25 июня.
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам 20-й сессии Конференции Парламентского союза государств — членов ОИС.
Обращение зачитала председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.