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О чем договорились Иран и США на переговорах
Новость дня
О чем договорились Иран и США на переговорах

Золото и серебро подешевели

10:57 314

Стоимость тройской унции золота на нью-йоркской товарной бирже COMEX снизилась на 59 долларов и составила 4 090,4 доллара.

Цена серебра снизилась на 0,5 доллара - до 62,02 доллара за тройскую унцию.

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