Золото и серебро подешевели

Стоимость тройской унции золота на нью-йоркской товарной бирже COMEX снизилась на 59 долларов и составила 4 090,4 доллара.
Цена серебра снизилась на 0,5 доллара - до 62,02 доллара за тройскую унцию.
Стоимость тройской унции золота на нью-йоркской товарной бирже COMEX снизилась на 59 долларов и составила 4 090,4 доллара.
Цена серебра снизилась на 0,5 доллара - до 62,02 доллара за тройскую унцию.
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