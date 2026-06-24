Черные трансплантологи. Мафия вырезала почку азербайджанцу и продала немке

Международная сеть, занимающаяся торговлей человеческими органами, пересадила почку 24‑летнего гражданина Азербайджана 59‑летней жительнице Германии в одной из частных клиник Кении. Теперь эта женщина обвиняется в подстрекательстве к торговле органами и может получить до пяти лет тюрьмы.

Уголовное дело против Сабины Фишер‑Куглер возбудили после совместного расследования ZDF, Der Spiegel и Deutsche Welle, опубликованного в апреле прошлого года. Бывшая сотрудница страховой компании, много лет страдавшая почечной недостаточностью, призналась журналистам, что заплатила посредникам 200 тысяч евро за почку молодого азербайджанца. Немецкое законодательство запрещает любые финансовые операции, связанные с органами, и предусматривает за это до пяти лет лишения свободы. Судебный процесс начался 23 июня в окружном суде Вайсенбурга. На заседании Фишер‑Куглер заявила, что сожалеет о своей роли в этой истории. По словам женщины, пересадка была ей жизненно необходима, и она стремилась заключить «выгодный контракт», но теперь понимает, что поступила неправильно. Именно признания Фишер-Куглер позволили раскрыть схему работы международной сети. Судя по всему, женщина не ожидала, что эти же факты станут основанием для уголовного преследования.

Поиск донора привел ее на сайт компании MedLead, обещавшей «полностью легальные» операции за границей. Важно было, чтобы в контракте значился запрет на любые выплаты донору — формальное условие, которое позволяло клиентам считать сделку «законной». Тем не менее Фишер‑Куглер перечислила MedLead шестизначную сумму за поездку в кенийский Элдорет, проживание в пятизвездочном отеле, диализ, операцию и последующие обследования. С азербайджанским донором она виделась лишь несколько минут в больнице. Трансплантация прошла в клинике MediHeal. Женщина утверждает, что всем участникам процесса было известно: молодой человек получил деньги за почку. В 2025 году журналисты провели отдельное расследование деятельности MedLead — компании, основанной израильтянином, который годами организует подобные операции. Это прибыльный бизнес, построенный на отчаянии пациентов и бедности доноров. Журналисты встречались с кенийцами, продававшими почки всего за 2000 евро. Предполагается, что органы африканских доноров пересаживали африканским пациентам, а белые пациенты из Европы, Израиля и США получали органы в основном от доноров из Восточной Европы. Основатель MedLead и его партнеры давно фигурируют в международных расследованиях, однако привлечь организаторов таких сетей к ответственности крайне сложно. Клиника MediHeal на своем сайте утверждает, что обеспечивает донорство почек в течение тридцати дней «в соответствии с законодательством». На странице в Facebook размещены видеоролики с благодарностями пациентов. В одном из них, опубликованном в 2024 году, появляется и Сабина Фишер‑Куглер — тогда 57‑летняя жительница Гунценхаузена, страдавшая заболеванием почек почти сорок лет.