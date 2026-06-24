USD 1.7000
EUR 1.9317
RUB 2.2810
Подписаться на уведомления
О чем договорились Иран и США на переговорах
Новость дня
О чем договорились Иран и США на переговорах

Россия бьет по украинским городам: Глухов, Полтава, Балаклея

11:07 307

В Сумской области российские войска дронами атаковали хлебокомбинат в Глухове во время погрузки продукции, сообщил в среду председатель Сумской ОВА Олег Григоров в соцсетях.

«Глухов. Ночью россияне атаковали местный хлебокомбинат. Два … беспилотника попали по территории предприятия именно при загрузке готовой продукции», – написал Григоров.

По его словам, «к счастью, люди не пострадали».

Повреждены здание хлебокомбината и транспорт, добавил он.

«Россия еще раз бьет по гражданским предприятиям и транспорту, который обеспечивает людей продуктами и поддерживает жизнедеятельность общин. Это сознательные удары по мирной жизни», - подчеркнул Григоров.

В Полтавской области российские войска атаковали дронами промышленное предприятие в Полтавском районе, пожар ликвидирован, сообщил в среду председатель Полтавской ОВД Виталий Дьяковнич в соцсетях.

По информации Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), сказал он, пожар, возникший вследствие удара, ликвидирован.

«К счастью, обошлось без пострадавших», - добавил глава ОВА.

В ночь на 24 июня российские войска атаковали Балаклею в Харьковской области ударными беспилотниками. В результате обстрела погибла 56-летняя женщина, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По словам главы области, из-за атаки погибла местная жительница. Еще одна 21-летняя женщина испытала острую реакцию на стресс.

В результате ударов повреждены четыре частных жилых дома, магазин и хозяйственное сооружение. На местах попадания возникли пожары.

В настоящее время экстренные службы работают над ликвидацией последствий российской атаки и фиксируют нанесенные разрушения.

Решение Центробанка по учетной ставке
Решение Центробанка по учетной ставке
11:17 320
Путин «антидемилитаризировал» Украину
Путин «антидемилитаризировал» Украину Atlantic Council
11:10 531
Россия бьет по украинским городам: Глухов, Полтава, Балаклея
Россия бьет по украинским городам: Глухов, Полтава, Балаклея
11:07 308
Пляжный сезон открыл главную пробку Абшерона
Пляжный сезон открыл главную пробку Абшерона наши проблемы; все еще актуально
23 июня 2026, 17:37 5841
Удары по Оренбургу: атакованы два завода
Удары по Оренбургу: атакованы два завода обновлено 10:49
10:49 2386
20-я сессия Конференции Парламентского союза государств-членов ОИС в Баку
20-я сессия Конференции Парламентского союза государств-членов ОИС в Баку
10:44 353
Армения слезает с грузинской иглы…
Армения слезает с грузинской иглы… По следам одного сообщения
23 июня 2026, 16:06 5483
Гянджинский суд вынес суровый приговор «Ашрафу»
Гянджинский суд вынес суровый приговор «Ашрафу»
09:50 1176
Галибаф в Баку
Галибаф в Баку добавлено фото
08:28 3447
Атака дронов: Севастополь полностью обесточен
Атака дронов: Севастополь полностью обесточен обновлено 09:07
09:07 3043
Дубль Роналду, победы Португалии и Колумбии
Дубль Роналду, победы Португалии и Колумбии видео, обновлено 08:10
08:10 4626

ЭТО ВАЖНО

Решение Центробанка по учетной ставке
Решение Центробанка по учетной ставке
11:17 320
Путин «антидемилитаризировал» Украину
Путин «антидемилитаризировал» Украину Atlantic Council
11:10 531
Россия бьет по украинским городам: Глухов, Полтава, Балаклея
Россия бьет по украинским городам: Глухов, Полтава, Балаклея
11:07 308
Пляжный сезон открыл главную пробку Абшерона
Пляжный сезон открыл главную пробку Абшерона наши проблемы; все еще актуально
23 июня 2026, 17:37 5841
Удары по Оренбургу: атакованы два завода
Удары по Оренбургу: атакованы два завода обновлено 10:49
10:49 2386
20-я сессия Конференции Парламентского союза государств-членов ОИС в Баку
20-я сессия Конференции Парламентского союза государств-членов ОИС в Баку
10:44 353
Армения слезает с грузинской иглы…
Армения слезает с грузинской иглы… По следам одного сообщения
23 июня 2026, 16:06 5483
Гянджинский суд вынес суровый приговор «Ашрафу»
Гянджинский суд вынес суровый приговор «Ашрафу»
09:50 1176
Галибаф в Баку
Галибаф в Баку добавлено фото
08:28 3447
Атака дронов: Севастополь полностью обесточен
Атака дронов: Севастополь полностью обесточен обновлено 09:07
09:07 3043
Дубль Роналду, победы Португалии и Колумбии
Дубль Роналду, победы Португалии и Колумбии видео, обновлено 08:10
08:10 4626
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться