Россия бьет по украинским городам: Глухов, Полтава, Балаклея

«Глухов. Ночью россияне атаковали местный хлебокомбинат. Два … беспилотника попали по территории предприятия именно при загрузке готовой продукции», – написал Григоров.

В Сумской области российские войска дронами атаковали хлебокомбинат в Глухове во время погрузки продукции, сообщил в среду председатель Сумской ОВА Олег Григоров в соцсетях.

По его словам, «к счастью, люди не пострадали».

Повреждены здание хлебокомбината и транспорт, добавил он.

«Россия еще раз бьет по гражданским предприятиям и транспорту, который обеспечивает людей продуктами и поддерживает жизнедеятельность общин. Это сознательные удары по мирной жизни», - подчеркнул Григоров.

В Полтавской области российские войска атаковали дронами промышленное предприятие в Полтавском районе, пожар ликвидирован, сообщил в среду председатель Полтавской ОВД Виталий Дьяковнич в соцсетях.

По информации Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), сказал он, пожар, возникший вследствие удара, ликвидирован.

«К счастью, обошлось без пострадавших», - добавил глава ОВА.

В ночь на 24 июня российские войска атаковали Балаклею в Харьковской области ударными беспилотниками. В результате обстрела погибла 56-летняя женщина, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По словам главы области, из-за атаки погибла местная жительница. Еще одна 21-летняя женщина испытала острую реакцию на стресс.

В результате ударов повреждены четыре частных жилых дома, магазин и хозяйственное сооружение. На местах попадания возникли пожары.

В настоящее время экстренные службы работают над ликвидацией последствий российской атаки и фиксируют нанесенные разрушения.