Путин «антидемилитаризировал» Украину

Российский президент Владимир Путин в начале полномасштабного вторжения заявлял, что одной из главных целей войны является «демилитаризация» Украины. Однако спустя четыре года результат оказался противоположным: вместо ослабления украинской армии Россия способствовала появлению мощной военной силы, обладающей современными технологиями и значительным боевым опытом. Об этом в материале для Atlantic Council пишет обозреватель Питер Дикинсон.

По его словам, на протяжении многих лет российская победа казалась неизбежной – единственным вопросом оставалось то, сколько территорий и суверенитета Украина будет вынуждена отдать ради достижения мира. Однако с начала 2026 года восприятие этой войны в мире изменилось, ведь многие теперь говорят о переломе ситуации в пользу Украины, а некоторые даже прогнозируют будущую украинскую победу.

Автор отметил, что это стало результатом не одного отдельного события, а постепенного превращения Украины в военную державу, способную не только сдерживать российскую армию, но и наносить удары по целям далеко за пределами фронта.

Дикинсон подчеркнул, что 12 лет назад Путин позволил себе напасть на Украину, потому что у него сложилось впечатление, что она беззащитна. И при этом российский лидер, как выразился обозреватель, «не слишком ошибался», ведь тогдашняя украинская армия насчитывала лишь несколько тысяч боеспособных военных.

«Украину в конечном итоге спасло в 2014 году массовое волонтерское движение, в рамках которого люди создавали добровольческие батальоны для борьбы с российским вторжением. Это стихийное народное движение не смогло полностью освободить страну, но остановило наступление России и выиграло драгоценное время для властей в Киеве, чтобы восстановить армию», – говорится в статье.

Отмечается, что последующие годы стали периодом масштабных военных реформ, которые увеличили численность украинской армии до нескольких сотен тысяч военнослужащих и одновременно приблизили ее к стандартам НАТО.

«Начиная с 2022 года, украинские вооруженные силы претерпели дальнейшую трансформацию и стали одними из самых сильных и технологически развитых вооруженных сил в мире. Столкнувшись с борьбой за выживание государства против значительно более многочисленного и лучше оснащенного противника, Украина быстро разработала новые тактики, предоставила больше полномочий талантливым молодым командирам и внедрила технологические инновации с поразительной скоростью», – напомнил Дикинсон.

Автор отмечает, что через четыре года украинская армия стала мировым лидером в сфере ведения войны с помощью беспилотников. Украинские оборонные технологические компании совместно с военными разработали дроны, способные доминировать на поле боя, обеспечили преимущество в битве за Черное море и наносить удары по важным целям за тысячи километров вглубь России.

«В нескольких случаях украинские подразделения во время военных учений фактически удивили своих коллег из НАТО, продемонстрировав разрыв в тактическом и техническом опыте, который возник после 2022 года», – пишет он.

А теперь, по словам Дикинсона, Украина стала военной силой, «с которой нужно считаться», и она «наконец-то начинает привлекать внимание мира».