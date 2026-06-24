Банк ABB создает Call-центр в Ханкенди

Банк ABB, активно участвующий в проектах восстановления и строительства на освобожденных от оккупации территориях, делает еще один шаг в этом направлении. Банк создает новый Call-центр в городе Ханкенди.

Цель создания центра — обеспечить непрерывную коммуникацию с клиентами, перевести некоторые структурные подразделения Банка ABB в регионы, а также поддержать социально-экономическое развитие Карабаха и способствовать росту занятости в регионе.

На первом этапе в Call-центре будут работать 10 сотрудников. При приеме на работу предпочтение будет отдаваться бывшим вынужденным переселенцам, уже постоянно проживающим в Карабахе. Посредством таких проектов Банк ABB также стремится поддерживать развитие местных кадров в регионе. Call-центр будет функционировать в Ханкендинском бизнес-центре.

Отметим, что Банк ABB стал первым банком, открывшим филиал в Ханкенди. В настоящее время у Банка действуют филиалы как в Ханкенди, так и в Шуше.

Кандидаты, желающие работать в Call-центре Банка ABB в городе Ханкенди, могут подать заявку на имеющиеся вакансии здесь.

Информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, в Информационном центре по номеру 937, а также на официальных корпоративных страницах Банка в социальных сетях.