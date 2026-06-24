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Цукерберг создаст собственное приложение для ставок

11:36 642

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг поручил небольшой команде создать мобильное приложение для рынка прогнозов, похожее на Polymarket и Kalshi. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на двух сотрудников, осведомленных с проектом.

По данным издания, приложение будет использовать не реальные деньги, а систему баллов, похожую на механики видеоигр. Хотя Meta вроде бы не исключает возможности добавить денежные ставки в будущем.

Внутри компании приложение получило кодовое название Arena и, как ожидается, будет работать отдельно от основных сервисов компании, в частности Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger. В то же время Meta планирует развивать его, используя аудиторию социальных платформ и направляя пользователей к новому сервису. В апреле компания сообщила о 3,56 млрд ежедневных активных пользователей своих приложений. 

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