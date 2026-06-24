Цукерберг создаст собственное приложение для ставок

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг поручил небольшой команде создать мобильное приложение для рынка прогнозов, похожее на Polymarket и Kalshi. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на двух сотрудников, осведомленных с проектом.

По данным издания, приложение будет использовать не реальные деньги, а систему баллов, похожую на механики видеоигр. Хотя Meta вроде бы не исключает возможности добавить денежные ставки в будущем.