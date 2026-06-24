Кремль давит на Лукашенко, готовясь к новой эскалации

Россия оказывает давление на Беларусь, чтобы та укрепила военный союз стран. Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на бывших и нынешних российских и европейских чиновников, Москва надеется использовать соседнюю страну в качестве плацдарма для расширения войны в Украине или для начала операций против членов НАТО.

Издание отмечает, что этот шаг сигнализирует о том, что Москва, возможно, обдумывает новую рискованную эскалацию войны, поскольку ее армия пытается продвинуться на востоке Украины, а президент РФ Владимир Путин сталкивается с нестабильной внутренней поддержкой. Официальные лица заявляют, что Беларусь, где Москва размещает тактическое ядерное оружие, может стать ключевым игроком в этом плане.

В 2022 году Россия использовала территорию Беларуси для полномасштабного вторжения в Украину, но после этого страна, в основном, оставалась в стороне от конфликта. В течение прошлого года в Минск неоднократно приезжали американские чиновники, пытаясь отвратить страну от России. Вашингтон отменил санкции на белорусские удобрения и призвал соседние страны последовать его примеру, чтобы их экспорт приносил определенный доход стране, переживающей финансовые трудности.

Однако Беларусь продолжает помогать России — продает бензин и другие продукты нефтепереработки на фоне дефицита топлива, на ее территории размещены наземные станции для запуска российских беспилотников и небольшой российский контингент.

В то же время Россия продолжает усиливать давление на Беларусь — просьбы Москвы включают использование белорусской территории для нанесения ударов беспилотниками по Украине, расширение линии фронта на запад с целью отвода украинских войск из приоритетных для Москвы районов на востоке. В качестве варианта Беларусь могут использовать и для операций против ее соседей с НАТО.

Бывший офицер российской разведки, знакомый с ходом переговоров между Россией и Беларусью, подтвердил, что Москва оказывает давление на Минск, угрожая лишить его финансовой поддержки. По его словам, большинство переговоров состоялось между президентом Беларуси Александром Лукашенко и послом России в стране Борисом Грызловым.

Собеседники издания отмечают, что пока нет никаких признаков того, что Россия планирует немедленно использовать Беларусь для военной операции, но такая возможность рассматривается. Эта операция не обязательно будет обычной военной атакой, а может быть направлена на проверку обороны НАТО или подрыв поддержки Украины.

Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Беларуси вдоль украинской границы установлены четыре ретранслятора, которые помогают россиянам наносить удары дронами по украинской территории. Он призвал Минск убрать их, «иначе Украина сделает это сама».

В Кремле заявили, что слова Зеленского являются попыткой «нагнетания напряжения» и вмешательством во внутренние дела Беларуси.