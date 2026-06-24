Венеция? Нет, подтопленный Мамедли

В абшеронском поселке Мамедли десятки домов уже три месяца стоят в воде. Возникла такая ситуация после выпавших в конце марта проливных дождей. Местные жители с нетерпением ждали лета, надеясь, что жара испарит влагу, однако все стало только хуже. В стоячей воде уже развелась всякая живность, например, лягушки, комары и прочие насекомые. Комфортно чувствуют себя и крысы, извечные спутники антисанитарии.

Поселок Мамедли в последние десятилетия разросся в результате хаотичной застройки. И вместе с этим пришли новые проблемы. В населенном пункте, где живут десятки тысяч человек, до сих пор нет централизованной канализации. Чтобы хватило места для новых домов, осушили часть местного озера. После каждого дождя водоем выходит из берегов, затапливает дома, а дождевая вода смешивается с нечистотами из выкопанных во дворах выгребных ям и весь этот смрад заполняет улицы поселка. Несколько домов и вовсе пустуют: их владельцы были вынуждены переехать на съемное жилье. На одной из улиц, всего в нескольких метрах от магистрали, от узкой, ухабистой грунтовой дороги тянется сильная вонь. Местный житель Низам Мамедов говорит, что дорогу удалось немного осушить благодаря насосам, которые работают здесь круглые сутки. В конце марта, после нескольких часов непрерывного дождя, затопило около пятидесяти домов в начале улицы, а некоторые строения стали аварийными. Среди пострадавших строений — дом местного жителя Малика Алиева: на стенах образовались трещины, обрушился потолок. Семья из четырех человек уже три месяца живет в однокомнатной времянке, построенной в углу двора, без кухни и санузла. Малик говорит, что живет в Мамедли больше десяти лет, всякого навидался, но подобного еще не видел. После нескольких часов дождя поток воды хлынул в дом, и выбраться из него удалось только с помощью соседей.

Бытовая техника вышла из строя, мебель, простоявшая в воде, полностью сгнила. По словам мужчины, ущерб составляет не менее десяти тысяч манатов. Он просил помощи в восстановлении дома, но уже потерял надежду на поддержку госструктур. Сотрудники Исполнительной власти Абшеронского района приезжали сюда в конце марта, но ограничились лишь осмотром места событий. Все последующие обращения остались без ответа. Хозяйка дома боится распространения болезней. Она говорит, что стоячая вода не только источает зловоние, но и стала очагом инфекций. Днем из‑за комаров и насекомых невозможно отдохнуть, в дома запрыгивают лягушки. Дети часто болеют. Всего в нескольких метрах от дома Малика Алиева, в квартале, где самострои соседствуют с двухэтажными домами, картина выглядит пугающе. Вокруг болота разбросаны отходы, в мутной воде плавают остатки пищи. Мы пытаемся пройти в один из дворов, но вода становится все глубже. Фотографу приходится взбираться на слой грязи, чтобы сделать снимки. Место, превратившееся в обитель крыс и лягушек, одновременно служит дорогой, по которой жители выходят на магистраль. «На дома нет документов, и это удобный предлог для отказа в помощи. Но ведь еще год‑два назад здесь строили дома. Все знают, что без разрешения нельзя положить даже камень на камень. В Мамедли не осталось свободных участков», — говорит пожилой местный житель. Мужчину перебивает сосед, утверждающий, что муниципалитет, представитель исполнительной власти и сама исполнительная власть района, мол, каждый день интересуются ситуацией. По его мнению, нужно лишь немного потерпеть. Сколько именно — он не уточняет.