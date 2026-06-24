Еще в двух регионах России ограничили продажу топлива

На АЗС в населенных пунктах региона разрешено продавать не более 40 литров бензина и 80 литров дизельного топлива на один автомобиль. На заправках, расположенных на трассе, водители смогут купить максимум 40 литров бензина и 200 литров дизеля.

В Курганской области РФ со среды, 24 июня, вводятся ограничения на продажу бензина и дизельного топлива, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Власти региона объяснили введение этих ограничений «ажиотажным спросом» и необходимостью предотвратить «панику и спекуляции».

Власти Брянской области также объявили, что вводят ограничения на продажу топлива для автомобилей.

В Брянской области наблюдается «незначительный» рост цен на бензин, заявил временно исполняющий обязанности главы региона Егор Ковальчук. Для того чтобы избежать «искусственного дефицита», запрещается продажа топлива в канистры. Губернатор также сообщил, что «есть определенные трудности с доставкой топлива в приграничные районы из-за угрозы ударов беспилотниками».

Во вторник, 23 июня, ограничения на продажу топлива были введены в Пензенской, Омской, Тюменской, Новосибирской, Курской, Белгородской областях.

Ранее продажу бензина полностью прекратили в аннексированном Крыму.

Введению ограничений предшествовали удары украинских дронов по нескольким российским нефтеперерабатывающим заводам и другим объектам топливной инфраструктуры.

Власти всех регионов, где в последние дни были введены лимиты на продажу топлива, уверяют, что топлива достаточно, а ограничения вводятся из-за ажиотажного спроса и для того, чтобы предотвратить «искусственный» дефицит.