USD 1.7000
EUR 1.9317
RUB 2.2810
Подписаться на уведомления
О чем договорились Иран и США на переговорах
Новость дня
О чем договорились Иран и США на переговорах

«Золотой купол» Трампа успешно испытали

12:15 731

В Соединенных Штатах прошло первое испытание системы противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол», сообщил министр войны Пит Хегсет в соцсети Х.

«Сегодня первые ключевые испытания в рамках программы «Золотой купол для Америки» завершились полным успехом, и мне выпала честь наблюдать за этим лично», — отметил министр.

По его словам, в ходе тестирования «Золотого купола» использовались передовые направленные энергетические технологии. Система автономно захватывала и уничтожала приближающиеся объекты, в том числе дроны и крылатые ракеты. Хегсет отметил, что все цели были поражены, а испытание прошло строго по графику.

Глава Пентагона добавил, что лично наблюдал за тем, как военные интегрируются с технологиями нового поколения.

«С «Золотым куполом» военное ведомство будет защищать нашу родину мощнее, чем когда-либо прежде. «Золотой купол» реален, мощен и идет по плану», — сказал Хегсет.

«Золотой купол» (Golden Dome) — многоуровневая система противоракетной обороны (ПРО), которая будет полностью защищать материковую часть Америки от всевозможных видов ракет (баллистических, крылатых или гиперзвуковых). Она призвана перехватывать ядерное оружие, крылатые, баллистические и гиперзвуковые ракеты и беспилотники. 

Попытка номер три
Попытка номер три
13:17 354
Особый карантинный режим в Азербайджане продлевается
Особый карантинный режим в Азербайджане продлевается
13:09 602
В Ормузе появится временный морской коридор
В Ормузе появится временный морской коридор
13:00 281
Удары по России: атакованы заводы, погибшие, пожары...
Удары по России: атакованы заводы, погибшие, пожары... обновлено 12:36
12:36 4159
Системы ПВО и военные аэродромы: атака СБУ на Крым
Системы ПВО и военные аэродромы: атака СБУ на Крым видео; обновлено 12:26
12:26 4510
Галибаф о цели политики Ирана в регионе
Галибаф о цели политики Ирана в регионе фото; обновлено 12:23
12:23 4830
Черные трансплантологи. Мафия вырезала почку азербайджанцу и продала немке
Черные трансплантологи. Мафия вырезала почку азербайджанцу и продала немке СЕНСАЦИОННЫЕ ПОДРОБНОСТИ
10:57 2789
Брюссельская свадьба без азербайджанского жениха
Брюссельская свадьба без азербайджанского жениха Дипломатический нонсенс от Европы
23 июня 2026, 19:15 7684
Решение Центробанка по учетной ставке
Решение Центробанка по учетной ставке
11:17 1316
Путин «антидемилитаризировал» Украину
Путин «антидемилитаризировал» Украину Atlantic Council
11:10 2113
Россия бьет по украинским городам: Глухов, Полтава, Балаклея
Россия бьет по украинским городам: Глухов, Полтава, Балаклея
11:07 873

ЭТО ВАЖНО

Попытка номер три
Попытка номер три
13:17 354
Особый карантинный режим в Азербайджане продлевается
Особый карантинный режим в Азербайджане продлевается
13:09 602
В Ормузе появится временный морской коридор
В Ормузе появится временный морской коридор
13:00 281
Удары по России: атакованы заводы, погибшие, пожары...
Удары по России: атакованы заводы, погибшие, пожары... обновлено 12:36
12:36 4159
Системы ПВО и военные аэродромы: атака СБУ на Крым
Системы ПВО и военные аэродромы: атака СБУ на Крым видео; обновлено 12:26
12:26 4510
Галибаф о цели политики Ирана в регионе
Галибаф о цели политики Ирана в регионе фото; обновлено 12:23
12:23 4830
Черные трансплантологи. Мафия вырезала почку азербайджанцу и продала немке
Черные трансплантологи. Мафия вырезала почку азербайджанцу и продала немке СЕНСАЦИОННЫЕ ПОДРОБНОСТИ
10:57 2789
Брюссельская свадьба без азербайджанского жениха
Брюссельская свадьба без азербайджанского жениха Дипломатический нонсенс от Европы
23 июня 2026, 19:15 7684
Решение Центробанка по учетной ставке
Решение Центробанка по учетной ставке
11:17 1316
Путин «антидемилитаризировал» Украину
Путин «антидемилитаризировал» Украину Atlantic Council
11:10 2113
Россия бьет по украинским городам: Глухов, Полтава, Балаклея
Россия бьет по украинским городам: Глухов, Полтава, Балаклея
11:07 873
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться