«Золотой купол» Трампа успешно испытали

«Сегодня первые ключевые испытания в рамках программы «Золотой купол для Америки» завершились полным успехом, и мне выпала честь наблюдать за этим лично», — отметил министр.

В Соединенных Штатах прошло первое испытание системы противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол», сообщил министр войны Пит Хегсет в соцсети Х.

По его словам, в ходе тестирования «Золотого купола» использовались передовые направленные энергетические технологии. Система автономно захватывала и уничтожала приближающиеся объекты, в том числе дроны и крылатые ракеты. Хегсет отметил, что все цели были поражены, а испытание прошло строго по графику.

Глава Пентагона добавил, что лично наблюдал за тем, как военные интегрируются с технологиями нового поколения.

«С «Золотым куполом» военное ведомство будет защищать нашу родину мощнее, чем когда-либо прежде. «Золотой купол» реален, мощен и идет по плану», — сказал Хегсет.

«Золотой купол» (Golden Dome) — многоуровневая система противоракетной обороны (ПРО), которая будет полностью защищать материковую часть Америки от всевозможных видов ракет (баллистических, крылатых или гиперзвуковых). Она призвана перехватывать ядерное оружие, крылатые, баллистические и гиперзвуковые ракеты и беспилотники.