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Дело против жены премьера Испании. Он возмущен

12:44 499

Председатель правительства Испании Педро Санчес считает, что меры пресечения, избранные судом в отношении его жены Бегоньи Гомес, выходят за все разумные рамки.

20 июня судья Хуан Карлос Пейнадо постановил начать разбирательство против жены премьера. В качестве меры пресечения он предписал изъять у нее паспорт и запретить ей покидать территорию страны. Выступая в Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента), глава кабмина напомнил, что расследование против Гомес проводилось вопреки позиции прокуратуры.

Санчес отметил, что избранные меры пресечения в отношении его жены «выходят за все рамки разумного».

Расследование против жены главы правительства Испании началось в 2024 году. Ее подозревают в растрате, использовании связей, незаконном присвоении и коррупции в бизнесе. 

Прокуратура ходатайствовала о закрытии дела и предупреждала, что будет добиваться оправдательного приговора для подозреваемых, если суд примет решение об открытии разбирательства. В свою очередь крайне правая ассоциация Hazte Oír, подавшая иск против Гомес, просила приговорить ее к 24 годам лишения свободы.

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