USD 1.7000
EUR 1.9317
RUB 2.2810
Подписаться на уведомления
О чем договорились Иран и США на переговорах
Новость дня
О чем договорились Иран и США на переговорах

Переговоры Израиля и Ливана: обсуждают поэтапный вывод войск

12:54 262

Израиль и Ливан ведут переговоры о поэтапном выводе израильских войск с юга Ливана в рамках «пилотного» проекта, поддерживаемого США. Об этом сообщает израильский телеканал Kan со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. 

Инициатива направлена на создание специальных зон безопасности, свободных от группировки «Хезболла», под строгим американо-израильским надзором. 

Ливанские военнослужащие, участвующие в проекте, пройдут специальную проверку и обучение под кураторством США, чтобы гарантировать, что они не связаны с «Хезболлой».  Обсуждение конкретных участков (так называемых пилотных зон) и условий частичного вывода израильских войск проходит в Вашингтоне при посредничестве американской стороны. 

Руководство Израиля заявляет, что военные операции на юге Ливана продолжатся до выполнения условий безопасности. Армия обороны Израиля настаивает на сохранении оперативной свободы действий для предотвращения восстановления инфраструктуры боевиков даже в тех районах, куда войдет ливанская армия.

Попытка номер три
Попытка номер три
13:17 359
Особый карантинный режим в Азербайджане продлевается
Особый карантинный режим в Азербайджане продлевается
13:09 606
В Ормузе появится временный морской коридор
В Ормузе появится временный морской коридор
13:00 283
Удары по России: атакованы заводы, погибшие, пожары...
Удары по России: атакованы заводы, погибшие, пожары... обновлено 12:36
12:36 4164
Системы ПВО и военные аэродромы: атака СБУ на Крым
Системы ПВО и военные аэродромы: атака СБУ на Крым видео; обновлено 12:26
12:26 4515
Галибаф о цели политики Ирана в регионе
Галибаф о цели политики Ирана в регионе фото; обновлено 12:23
12:23 4834
Черные трансплантологи. Мафия вырезала почку азербайджанцу и продала немке
Черные трансплантологи. Мафия вырезала почку азербайджанцу и продала немке СЕНСАЦИОННЫЕ ПОДРОБНОСТИ
10:57 2792
Брюссельская свадьба без азербайджанского жениха
Брюссельская свадьба без азербайджанского жениха Дипломатический нонсенс от Европы
23 июня 2026, 19:15 7684
Решение Центробанка по учетной ставке
Решение Центробанка по учетной ставке
11:17 1316
Путин «антидемилитаризировал» Украину
Путин «антидемилитаризировал» Украину Atlantic Council
11:10 2116
Россия бьет по украинским городам: Глухов, Полтава, Балаклея
Россия бьет по украинским городам: Глухов, Полтава, Балаклея
11:07 873

ЭТО ВАЖНО

Попытка номер три
Попытка номер три
13:17 359
Особый карантинный режим в Азербайджане продлевается
Особый карантинный режим в Азербайджане продлевается
13:09 606
В Ормузе появится временный морской коридор
В Ормузе появится временный морской коридор
13:00 283
Удары по России: атакованы заводы, погибшие, пожары...
Удары по России: атакованы заводы, погибшие, пожары... обновлено 12:36
12:36 4164
Системы ПВО и военные аэродромы: атака СБУ на Крым
Системы ПВО и военные аэродромы: атака СБУ на Крым видео; обновлено 12:26
12:26 4515
Галибаф о цели политики Ирана в регионе
Галибаф о цели политики Ирана в регионе фото; обновлено 12:23
12:23 4834
Черные трансплантологи. Мафия вырезала почку азербайджанцу и продала немке
Черные трансплантологи. Мафия вырезала почку азербайджанцу и продала немке СЕНСАЦИОННЫЕ ПОДРОБНОСТИ
10:57 2792
Брюссельская свадьба без азербайджанского жениха
Брюссельская свадьба без азербайджанского жениха Дипломатический нонсенс от Европы
23 июня 2026, 19:15 7684
Решение Центробанка по учетной ставке
Решение Центробанка по учетной ставке
11:17 1316
Путин «антидемилитаризировал» Украину
Путин «антидемилитаризировал» Украину Atlantic Council
11:10 2116
Россия бьет по украинским городам: Глухов, Полтава, Балаклея
Россия бьет по украинским городам: Глухов, Полтава, Балаклея
11:07 873
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться