Переговоры Израиля и Ливана: обсуждают поэтапный вывод войск

Израиль и Ливан ведут переговоры о поэтапном выводе израильских войск с юга Ливана в рамках «пилотного» проекта, поддерживаемого США . Об этом сообщает израильский телеканал Kan со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Инициатива направлена на создание специальных зон безопасности, свободных от группировки «Хезболла», под строгим американо-израильским надзором.

Ливанские военнослужащие, участвующие в проекте, пройдут специальную проверку и обучение под кураторством США, чтобы гарантировать, что они не связаны с «Хезболлой». Обсуждение конкретных участков (так называемых пилотных зон) и условий частичного вывода израильских войск проходит в Вашингтоне при посредничестве американской стороны.

Руководство Израиля заявляет, что военные операции на юге Ливана продолжатся до выполнения условий безопасности. Армия обороны Израиля настаивает на сохранении оперативной свободы действий для предотвращения восстановления инфраструктуры боевиков даже в тех районах, куда войдет ливанская армия.