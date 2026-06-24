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Тень Гиммлера над Германией. Старые демоны возвращаются?

Ханин и Гасымов комментируют для haqqin.az
Али Мамедов, собкор
14:03 1289

Число антисемитских инцидентов в Германии достигло беспрецедентного исторического максимума, составив 8725 случаев, что эквивалентно в среднем 24 фактам в день. Этот показатель превысил антирекорд 2024 года (8627 случаев) и почти в два раза обогнал данные за 2023 год, сообщается в отчете Федеральной ассоциации центров исследований и информации об антисемитизме (RIAS).

Для сравнения: в 2020 году в стране регистрировалось 1957 подобных инцидентов.

Эксперты подчеркивают, что текущая статистика стала самой тревожной с 2018 года, когда RIAS начала вести мониторинг, а 68% всех задокументированных случаев проявления антисемитизма прямо связаны с Государством Израиль. В общее число зарегистрированных фактов включены 178 прямых нападений, 257 угроз, а также четыре случая «проявления крайней жестокости», включая теракт возле мемориала жертвам Холокоста в Берлине. Более четверти всех нарушений выявлены в интернете, а 43% от общего числа задокументированных угроз, включая прямые обещания убийства, рассылались через социальные сети.

«Ежегодный доклад RIAS показывает, что антисемитизм в Германии продолжает расти, и нет никаких признаков замедления этого роста, – заявил уполномоченный федерального правительства по вопросам еврейской жизни в Германии и борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн. – Антисемитизм угрожает не только евреям. Он угрожает нашей демократии, нашей свободе и моральным основам нашей республики».

Исполнительный директор RIAS Беньямин Штайниц заявил, что «продолжающаяся нормализация антисемитизма угрожает демократической культуре в целом».

По его словам, необходимы не только решительные действия со стороны государства, судебной системы и органов власти, но и сильное гражданское общество.

Интересно, каковы основные факторы, способствующие росту антисемитских проявлений в современной Германии? Что именно спровоцировало изменение позиции немецкого общества в отношении еврейской общины? Какие существуют пути решения этой проблемы и возможно ли полностью искоренить подобные настроения?

Свою оценку происходящему дали haqqin.az известные иностранные аналитики.

Израильский политолог, профессор Университета Бар-Илан Зеэв Ханин отметил, что для начала надо определиться с тем, что представляет собой современный европейский антисемитизм.

«Примерно 10-15 лет назад предполагалось, что антисемитизм — это удел полуавторитарных, авторитарных и тоталитарных режимов, которые манипулируют общественным сознанием и используют еврейскую тему в политических целях. Это делалось для того, чтобы перевести фокус внимания населения с внутренних проблем на внешние, используя конспирологические теории о «малом народе», управляющем миром, и прочие глупости.

В демократических странах, особенно в Германии, это было не только запрещено законом, но и считалось неприличным. После Второй мировой войны, начиная с конца 50-х — начала 60-х годов прошлого века, в коллективном сознании немецкого народа и руководства страны была сформулирована идея коллективной ответственности Германии за Холокост и судьбу еврейского народа. Это подразумевало ответственность за выживание государства Израиль и партнерство с ним. Хотя на официальном уровне эта позиция остается неизменной, за последние 10-15 лет в общественном сознании произошли существенные сдвиги.

В этом процессе можно выделить три ключевых момента:

1. Смена поколений. Сейчас приходят уже не только внуки, но и правнуки тех немцев, которые совершали преступления в годы войны. Новое поколение считает, что, хотя те события были ужасны, лично они за это ответственности не несут.

2. Демографические изменения. В Германии и других европейских странах меняется этнический состав населения. Появляются группы (часто это второе или третье поколение иммигрантов из мусульманских стран), которые не только не чувствуют ответственности за историю Европы, но и активно транслируют антисемитские нарративы и ненависть к Израилю.

3. Внешнее влияние. В Европе активно действуют радикальные исламистские движения, финансируемые из-за рубежа, например, из Катара или Ирана. Их посольства часто становятся информационными и логистическими центрами для внедрения в европейское общество антисемитских тропов и перекошенного восприятия Израиля», - дал расклад израильский профессор.

Сегодня таким центральным символом и ресурсом выживания является Государство Израиль, поэтому современный антисемитизм направлен именно против него

По его словам, исторически антисемиты всегда пытались подорвать главный ресурс выживания еврейского народа: в Средние века это была религия, в Новое время — расовая идентичность.

«Сегодня таким центральным символом и ресурсом выживания является Государство Израиль, поэтому современный антисемитизм направлен именно против него.

Многие современные группы утверждают, что они не антисемиты, а лишь «легитимно критикуют» Израиль. Однако под видом этой критики транслируются абсолютно четкие антисемитские манипуляции. Парадокс нынешней ситуации заключается в том, что если раньше антисемитизм был характерен для крайне правых, то теперь их больше заботит нелегальная миграция, а Израиль они часто рассматривают как союзника. В то же время антисемитские настроения стали крайне популярны в радикально-прогрессистских и левых кругах — в университетской среде, медиа и культуре, где Израиль воспринимается как вызов их мироощущению», - заключил Ханин.

Профессор политологии из Турецко-Немецкого университета (Стамбул) Заур Гасымов заявил в свою очередь, что тема на самом деле очень важная.

«Антисемитизм обладает огромным количеством элементов и разновидностей. Совершенно верно, что в последние месяцы и годы антисемитизм вновь стал поднимать голову в очень расширенном контексте как в Германии, так и в целом по Европе.

Связано это, в частности, в Германии, с рядом факторов:

- Rechtsdruck (сдвиг вправо): это давление вправо чувствуется на протяжении последних лет, особенно после того, как Меркель покинула политику. Это напрямую связано с подъемом партии «АдГ» («Альтернатива для Германии»), за которую, по последним опросам, готовы проголосовать 29% немцев — почти треть электората. В некоторых федеральных землях, особенно на территории бывшей ГДР, эта доля значительно выше — около 40% или даже более, что приближается к половине. Хотя не каждый избиратель «АдГ» является закоренелым антисемитом, их политическая и культурная повестка во многом апеллирует к пересмотру истории Второй мировой войны.

- Политический крен: исторически крен вправо осознавался большинством немецкого общества как что-то более опасное, чем крен влево, поскольку левые партии больше идентифицировались с коммунизмом. Однако стоит отметить, что среди политических левых сегодня также наблюдаются мощные антисемитские воззрения.

- Демографические изменения: третий элемент связан с изменениями в демографии. Германия приняла миллион людей из стран вне Европы, которые не проходили через немецкую систему образования. В результате арабо-израильский конфликт переносится в европейский контекст. Возникает феномен антисемитизма, основанный на невосприятии Израиля среди жителей Германии арабского происхождения. В этом случае историческая память и обиды, связанные с ближневосточным конфликтом 60-х – 80-х годов, в искаженном виде переносятся на восприятие истории Второй мировой войны. Это ведет к уменьшению значения Холокоста.

Эти три элемента и определяют лицо современного антисемитизма в сегодняшней Германии», - рассказал профессор Гасымов.

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