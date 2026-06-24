Тень Гиммлера над Германией. Старые демоны возвращаются?

Число антисемитских инцидентов в Германии достигло беспрецедентного исторического максимума, составив 8725 случаев, что эквивалентно в среднем 24 фактам в день. Этот показатель превысил антирекорд 2024 года (8627 случаев) и почти в два раза обогнал данные за 2023 год, сообщается в отчете Федеральной ассоциации центров исследований и информации об антисемитизме (RIAS). Для сравнения: в 2020 году в стране регистрировалось 1957 подобных инцидентов. Эксперты подчеркивают, что текущая статистика стала самой тревожной с 2018 года, когда RIAS начала вести мониторинг, а 68% всех задокументированных случаев проявления антисемитизма прямо связаны с Государством Израиль. В общее число зарегистрированных фактов включены 178 прямых нападений, 257 угроз, а также четыре случая «проявления крайней жестокости», включая теракт возле мемориала жертвам Холокоста в Берлине. Более четверти всех нарушений выявлены в интернете, а 43% от общего числа задокументированных угроз, включая прямые обещания убийства, рассылались через социальные сети. «Ежегодный доклад RIAS показывает, что антисемитизм в Германии продолжает расти, и нет никаких признаков замедления этого роста, – заявил уполномоченный федерального правительства по вопросам еврейской жизни в Германии и борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн. – Антисемитизм угрожает не только евреям. Он угрожает нашей демократии, нашей свободе и моральным основам нашей республики». Исполнительный директор RIAS Беньямин Штайниц заявил, что «продолжающаяся нормализация антисемитизма угрожает демократической культуре в целом». По его словам, необходимы не только решительные действия со стороны государства, судебной системы и органов власти, но и сильное гражданское общество. Интересно, каковы основные факторы, способствующие росту антисемитских проявлений в современной Германии? Что именно спровоцировало изменение позиции немецкого общества в отношении еврейской общины? Какие существуют пути решения этой проблемы и возможно ли полностью искоренить подобные настроения? Свою оценку происходящему дали haqqin.az известные иностранные аналитики.

Израильский политолог, профессор Университета Бар-Илан Зеэв Ханин отметил, что для начала надо определиться с тем, что представляет собой современный европейский антисемитизм. «Примерно 10-15 лет назад предполагалось, что антисемитизм — это удел полуавторитарных, авторитарных и тоталитарных режимов, которые манипулируют общественным сознанием и используют еврейскую тему в политических целях. Это делалось для того, чтобы перевести фокус внимания населения с внутренних проблем на внешние, используя конспирологические теории о «малом народе», управляющем миром, и прочие глупости. В демократических странах, особенно в Германии, это было не только запрещено законом, но и считалось неприличным. После Второй мировой войны, начиная с конца 50-х — начала 60-х годов прошлого века, в коллективном сознании немецкого народа и руководства страны была сформулирована идея коллективной ответственности Германии за Холокост и судьбу еврейского народа. Это подразумевало ответственность за выживание государства Израиль и партнерство с ним. Хотя на официальном уровне эта позиция остается неизменной, за последние 10-15 лет в общественном сознании произошли существенные сдвиги. В этом процессе можно выделить три ключевых момента: 1. Смена поколений. Сейчас приходят уже не только внуки, но и правнуки тех немцев, которые совершали преступления в годы войны. Новое поколение считает, что, хотя те события были ужасны, лично они за это ответственности не несут. 2. Демографические изменения. В Германии и других европейских странах меняется этнический состав населения. Появляются группы (часто это второе или третье поколение иммигрантов из мусульманских стран), которые не только не чувствуют ответственности за историю Европы, но и активно транслируют антисемитские нарративы и ненависть к Израилю. 3. Внешнее влияние. В Европе активно действуют радикальные исламистские движения, финансируемые из-за рубежа, например, из Катара или Ирана. Их посольства часто становятся информационными и логистическими центрами для внедрения в европейское общество антисемитских тропов и перекошенного восприятия Израиля», - дал расклад израильский профессор.