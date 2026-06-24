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О чем договорились Иран и США на переговорах
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О чем договорились Иран и США на переговорах

В Ормузе появится временный морской коридор

13:00 284

Оманское правительство вместе с Международной морской организацией (IMO) организует маршрут для движения судов по Ормузскому проливу, говорится в заявлении Центра морской безопасности Омана.

«Султанат Омана работал с IMO c целью предоставить судам вариант с временным морским коридором, координаты которого объявили IMO и Оман. Желающие воспользоваться им суда должны контактировать с IMO», - отмечается в нем.

В центре пояснили, что на такой шаг Оман пошел в рамках договоренностей США и Ирана и в соответствии со своими обязательствами по соблюдению международного и морского права. При этом Маскат выступает за свободу навигации и против взимания пошлин за проход судов, напоминается в заявлении. 

Накануне сообщалось, что Оман и Иран пришли к соглашению о формировании совместной рабочей группы, которая будет заниматься режимом судоходства в Ормузском проливе.

Financial Times со ссылкой на спутниковые данные Европейского космического агентства передавало, что у портов Сохар (Оман) и Фуджейра (ОАЭ) в настоящее время находится 441 танкер, ожидающий проход через Ормузский пролив.

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