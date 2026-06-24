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UNEC в числе 301-400 лучших университетов мира

13:00 211

Объявлены результаты рейтинга Impact Rankings 2026, подготовленного Times Higher Education (THE), одной из самых престижных в мире организаций в сфере высшего образования.

UNEC добился значительного успеха, существенно улучшив свои позиции в рейтинге этого года. Таким образом, UNEC занял 301-400 место среди 1603 высших учебных заведений мира. В прошлом году UNEC занимал 801-1000 место в рейтинге, в этом году завоевал титул лучшего университета ТОП-400 в мире.

В целом результаты UNEC по 16 из 17 Целей устойчивого развития (ЦУР) выше, чем среднемировые показатели.

UNEC занимает 19-е место в мире по направлению «Сокращение неравенства» и входит в TOP 20 лучших университетов.

Кроме того, UNEC вошел в число 100 лучших университетов мира, заняв 46-е место в категории «Рентабельная и экологически чистая энергетика» и 64-е место в категории «Качественное образование».

Также UNEC поднялся на 101-200 место в направлениях «Ликвидация бедности», «Ликвидация голода», «Чистая вода и санитария», «Ответственное потребление и производство» и «Защита почвенной экосистемы».

Следует отметить, что рейтинг THE Impact Rankings является  одним из самых престижных международных рейтингов, оценивающих вклад университетов в достижение Целей устойчивого развития ООН, а также их влияние на общество, экономику и окружающую среду.

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