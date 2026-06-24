Евросоюз поможет Армении при строительстве дорог к границе с Турцией

Европейский союз окажет консультационную помощь Еревану в подготовке стратегических дорожных маршрутов от границы с Азербайджаном до границы с Турцией, сообщил министр территориального управления и инфраструктуры Армении Давид Худатян.

По сообщению армянских СМИ, Министерство территориального управления и инфраструктуры Армении подписало меморандум о намерениях с Еврокомиссией и Европейским инвестбанком.

На первом этапе ЕИБ предоставит Армении консультационную поддержку для определения объема необходимых исследований и разработки решений для указанных дорожных проектов.

По словам Худатяна, инициатива предусматривает поддержку подготовки стратегических дорожных маршрутов Ахурик - Каян (212 км от границы с Азербайджаном до границы с Турцией) и Маргара - Каян (258 км от границы с Азербайджаном до границы с Турцией), которые соединят пункты пересечения границы с дорожной сетью Армении.

Документ подписан в Брюсселе, и официально дает старт консультативной поддержки в рамках инициативы EPIC (Eastern Partnership Investment in Connectivity).