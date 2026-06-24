Попытка номер три

Ранее советник Дэна, евродепутат Юджин Томак, снял свою кандидатуру, а член Национальной либеральной партии Адриан Вештиан не получил достаточной поддержки в парламенте.

По сообщению телеканала, во время встречи с президентом Румынии во дворце Котрочени все партии предложили своих кандидатов для формирования правительства меньшинства. Социал-демократическая партия (СДК) предложила назначить главой кабинета своего лидера Сорина Гриндяну.

Праворадикальная партия ALC и партия «Союз за спасение Румынии» выдвинули бывшего премьер-министра Илие Болояна. Оппозиционная Партия румынского единства (РУМ) заявила, что готова голосовать только за своего кандидата, но не назвала конкретных имен.

В то же время, по данным Digi24, Дэн склонен выдвинуть кандидатуру исполняющего обязанности министра финансов Александру Назаре. Однако вопрос о том, как он наберет необходимое количество голосов в парламенте, остается открытым.

Политический кризис в Румынии начался после того, как 20 апреля Социал-демократическая партия (СДП) приняла решение лишить Боложана политической поддержки и отозвать его министров из правительства. Причиной стало несогласие СДП с рядом жестких мер экономии, принятых правительством, и убеждение в отсутствии реального диалога между партнерами по правящей коалиции. С тех пор правительство получило статус временного, и его полномочия теперь ограничены.