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Попытка номер три

13:17 373

Президент Румынии Никушор Дан предпринял третью попытку сформировать правительство после консультаций с парламентскими партиями, сообщает телеканал Digi24.

Ранее советник Дэна, евродепутат Юджин Томак, снял свою кандидатуру, а член Национальной либеральной партии Адриан Вештиан не получил достаточной поддержки в парламенте.

По сообщению телеканала, во время встречи с президентом Румынии во дворце Котрочени все партии предложили своих кандидатов для формирования правительства меньшинства. Социал-демократическая партия (СДК) предложила назначить главой кабинета своего лидера Сорина Гриндяну.

Праворадикальная партия ALC и партия «Союз за спасение Румынии» выдвинули бывшего премьер-министра Илие Болояна. Оппозиционная Партия румынского единства (РУМ) заявила, что готова голосовать только за своего кандидата, но не назвала конкретных имен.

В то же время, по данным Digi24, Дэн склонен выдвинуть кандидатуру исполняющего обязанности министра финансов Александру Назаре. Однако вопрос о том, как он наберет необходимое количество голосов в парламенте, остается открытым.

Политический кризис в Румынии начался после того, как 20 апреля Социал-демократическая партия (СДП) приняла решение лишить Боложана политической поддержки и отозвать его министров из правительства. Причиной стало несогласие СДП с рядом жестких мер экономии, принятых правительством, и убеждение в отсутствии реального диалога между партнерами по правящей коалиции. С тех пор правительство получило статус временного, и его полномочия теперь ограничены.

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