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В Азербайджане ожидаются дожди

13:27 157

25 июня в Азербайджане ожидается дождливая погода, местами осадки усилятся. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди, ночью местами возможны ливни и грозы. Днем будет переменная облачность, преимущественно без осадков.

Северо-восточный ветер к вечеру сменится северо-западным. Температура воздуха ночью составит 19-22°, днем - 27-32°.

В районах Азербайджана местами пройдут дожди, возможны ливни, грозы и град. Ночью и вечером осадки могут усилиться. В горных районах ожидается туман.

Температура воздуха ночью составит 19-22°, днем - 30-35°, в горах ночью - 9-14°, днем - 18-23°, местами до 25-27°.

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