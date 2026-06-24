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Россиян ждет мобилизация?

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По данным журналистов «Верстки» и «Важных историй», со ссылкой на восемь источников в силовых структурах России, администрации президента РФ и военкоматах, в Кремле обсуждается возможность новых мобилизационных мероприятий после октября — уже после выборного периода.

Речь идет не об официально объявленной мобилизации, а о подготовке механизма быстрого набора и распределения десятков тысяч человек через систему ускоренного обучения.

«Начиная с октября военные будут готовы принять на ускоренное обучение десятки тысяч человек на полигонах, и такими партиями распределять по действующим войскам. Из-за ленточки постоянно жалуются на острый дефицит людей», — приводит слова одного из собеседников издание.

По словам других источников, подготовка к подобным сценариям «идет уже несколько месяцев», а проблема нехватки личного состава усиливается на фоне снижения темпов набора контрактников и роста потерь.

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