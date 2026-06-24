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О чем договорились Иран и США на переговорах
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О чем договорились Иран и США на переговорах

Кремль надеется...

13:46 1133

Россия надеется, что Ереван в итоге сделает выбор в пользу Евразийского экономического союза (ЕАЭС), так как этот интеграционный процесс значительно выгоднее, чем потенциальное членство Армении в ЕС. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы убеждены, что этот интеграционный процесс, а именно ЕАЭС, ежегодно дает изрядный процент к росту ВВП в Армении. И мы убеждены, что по всем своим качественным характеристикам наш интеграционный процесс значительно превосходит другие альтернативы. И мы надеемся, что в первую очередь армянский народ и также нынешнее армянское руководство по итогам анализа ситуации придут к этой же точке зрения», - отметил Песков.

Песков добавил, что Ереван сейчас находится в процессе выбора своего пути развития, и это важно для Москвы, поскольку Россия и Армения «на протяжении многих столетий были братскими странами».

Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз 29 мая этого года по итогам саммита Евразийского экономического союза в Астане. Президенты России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана призвали Армению провести референдум о вступлении в ЕС или сохранении членства в ЕАЭС.

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